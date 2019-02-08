HABER

Resmi plakalı araçla CHP afişi astılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

CHP’li Şişli Belediyesi, CHP’li adayın tanıtım pankartlarını resmi plakalı araçla yaptı.

CHP’li Şişli Belediyesi, CHP’li adayın tanıtım pankartlarını resmi plakalı araçla yaptı. İlçenin birçok merkezinde belediye başkan adayının pankartlarının asma anı kameralara yansıdı.
Şişli’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Muammer Keskin’in tanıtım pankartlar resmi plakalı araçlarla ilçenin birçok yerine asıldı. Şişli Mecidiyeköy, yeni belediye binası önü ve ilçenin birçok merkezine asıldığı görüldü. Mecidiyeköy Meydanda, resmi plakalı araçla CHP adayına ait tanıtım pankartları iki kişi tarafından asılırken, bir kişinin sürücü koltuğunda beklediği görüldü. İki şahıs pankartı astıktan sonra resmi araca hızlı bir şekilde binerek, Zincirlikuyu’ya doğru gitmek üzere bölgeden uzaklaştı.
Öte yandan CHP adayına ait pankartların asma anı vatandaşların kamerasına da yansırken, vatandaşlar resmi imkanlarla adaya ait pankartların asılmasına tepki gösterdi.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Hobiyle başladığı naht sanatının son temsilcilerinden olduHobiyle başladığı naht sanatının son temsilcilerinden oldu
Çöp kamyoneti altında can pazarıÇöp kamyoneti altında can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Günlük burç yorumları 8 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.