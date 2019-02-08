Resmi plakalı araçla CHP afişi astılar

CHP’li Şişli Belediyesi, CHP’li adayın tanıtım pankartlarını resmi plakalı araçla yaptı. İlçenin birçok merkezinde belediye başkan adayının pankartlarının asma anı kameralara yansıdı.
Şişli’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Muammer Keskin’in tanıtım pankartlar resmi plakalı araçlarla ilçenin birçok yerine asıldı. Şişli Mecidiyeköy, yeni belediye binası önü ve ilçenin birçok merkezine asıldığı görüldü. Mecidiyeköy Meydanda, resmi plakalı araçla CHP adayına ait tanıtım pankartları iki kişi tarafından asılırken, bir kişinin sürücü koltuğunda beklediği görüldü. İki şahıs pankartı astıktan sonra resmi araca hızlı bir şekilde binerek, Zincirlikuyu’ya doğru gitmek üzere bölgeden uzaklaştı.
Öte yandan CHP adayına ait pankartların asma anı vatandaşların kamerasına da yansırken, vatandaşlar resmi imkanlarla adaya ait pankartların asılmasına tepki gösterdi.
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