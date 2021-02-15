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Resmi plakalı araçtan inip İHA muhabirine saldırdı

15.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Resmi plakalı araçtan inip İHA muhabirine saldırdı

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında devrilen belediye otobüsünü görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine resmi plakalı araçtan inen belediye çalışanları saldırdı.

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında devrilen belediye otobüsünü görüntülemek için olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine resmi plakalı araçtan inen belediye çalışanları saldırdı. Belediye çalışanı gazeteciyi ‘Makineni dağıtırım, makine yetmezse seni de dağıtırım. Belediye başkanı bana yetki verdiyse dağıtırım” demesi ise akıllara durgunluk verdi.
Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Karaaslanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobanlar Belediyesine ait yolcu otobüsünün devrildiği ihbarını alan İHA muhabiri Gökten Ceylan olay yerine gitti. Bölgeye ulaşan Ceylan, olayı görüntülemeye başladığı esnada 03 ES 001 resmi plakalı araçtan inen ve sonrasında isminin Sefa Alaka olduğu öğrenilen şahıs çekim yapamayacağını söyledi. Ceylan ise olayın kamuya açık bir alanda olduğunu kaydederek çekeceğini belirtmesi üzerine bu defa Alaka, olayı ilerleterek tehditler savurmaya başladı. Ceylan’a fotoğraf makinesini dağıtıp, parçalayacağını söyleyen Alaka, “Makine yetmez ise seni de dağıtırım. Engellerim kardeşim ben. Benim ‘Belediye Başkanı’m bana çektirme dediyse engel olurum. O da benim arkamda, benden şikayetçi olursun. Seni de kameranı da dağıtırım, söylediklerimin arkasındayım. Bana yetki verildiyse dağıtırım” dedi.

Belediye başkanının talebi geri çevrilince saldırgan küplere bindi
Belediye Başkanı Ali Altutaş’ı da olay esnasında cep telefonu ile arayan Alaka, başkanın görüşmek istediğini söyleyerek telefonu Ceylan’a verdi. Altuntaş, telefonda Ceylan’a olayı görüntülememesini söyleyerek devrilen aracın kamu aracı olduğunu söyledi. Ceylan ise Başkan Altuntaş’ın bu talebini geri çevirerek olayı görüntüleyeceğini söylemesi üzerine Alaka, daha fazla sinirlenerek bu defa Ceylan’ın kamerasına eliyle müdahale ederek çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Ceylan ise engellemelere rağmen kazayı çekti.

“Neresi olursa olsun, benim arkamda da başkan var”
Anbean kamera tarafından kayıt altına alınan olayın ardından Ceylan, jandarmaya giderek Alaka hakkında şikayetçi oldu.
Olay esnasında Ceylan’ın trafik polislerinden yardım isterken ‘Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sarı Basın Kartı’ diyerek kimliğini ibraz ettiği sırada Alaka’nın ‘neresi olursa olsun, benim arkamda da başkan var’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.

Resmi plakalı araçtan inip İHA muhabirine saldırdı

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