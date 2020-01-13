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  4. Resmi programında yoktu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Vakfı'na geçerek burada İsmailağa Cemaatinin önde gelen isimlerinden Hasan Efendi ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu ile görüşüp sohbet etti.

Erdoğan'ın İsmailağa Vakfı'na yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan M. Emin Saraç Hasan Efendi Ahmed Ustaosmanoğlu

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