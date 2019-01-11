Resmi tatiller 2019: Yeni yılda resmi tatil kaç gün? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2019 yılına girdikten sonra yeni yıla ait tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yüzden resmi tatiller 2019 ne zaman merak ediliyor. Çalışanların en çok merak ettiği ise Ramazan Bayramı 2019 ile Kurban Bayramı 2019’un ne zaman olduğu, hangi günlere denk geldiği ve bu bayramlarda kaç gün tatil olacağı. Bunların dışında 30 Ağustos resmi tatil mi, 1 Mayıs resmi tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi gibi sorular en çok araştırılandan. Yeni yılda resmi tatil ile hafta sonu tatilini izin kullanarak toplamda 41 günlük tatil çıkarabilirsiniz. Buna dair detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sizler de yeni yıla ait tatil planları yapmayı düşünüyorsanız haberimizde resmi tatiller 2019 takvimine göz atabilirsiniz. İşte 2019 resmi tatiller... RESMİ TATİLLER 2019 Resmi tatillerde çalışanların aklından en çok geçen hafta içine mi denk geliyor oluyor. Çünkü zaten tatil olan Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelen bir resmi tatil pek sevindirmez. Hatta resmi tatillerin, hafta sonuna yakın olması ile birlikte birleştirerek uzun bir tatil yapabilecek olunması ise daha çok memnun eder. Mesela yeni yılın ilk resmi tatili 1 Ocak Salı günü idi. 31 Aralık Pazartesi günü izin kullanılarak toplamda 4 günlük yılbaşı tatili yaparak geçirildi. Bu sene yani 2019’da resmi tatilleri izin ile birleştirerek 40 gün tatil yapabileceksiniz. İşte 2019 resmi tatiller takvimi...

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ Yeni yılda resmi tatiller, çoğunlukla hafta içine denk gelmesiyle çalışanlara bol tatil sağlayacak. Fakat bunu artırmanın yolu var. Eğer yeni yılda resmi tatil ile hafta sonlarını birleştirmek için 7 gün izin kullanırsanız toplam 40 günlük tatil çıkarabilirsiniz. Hangi resmi tatilde ne kadar izin kullanmanız gerektiğini ve hangi resmi tatil ne zaman tek tek sizler için inceledik. İşte 2019 resmi tatilleri... 1 OCAK YILBAŞI TATİLİ Yeni yılın ilk tatili 1 Ocak günü, bu sene Salı gününe denk geldi. Hafta sonu tatili, ardından gelen 31 Ocak Pazartesi gününü izin alan çalışanlar, 4 günlük bir yılbaşı tatili keyfini çıkardılar. 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 2019 yılında, Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinde olduğu gibi hafta sonu tatili ve 22 Nisan Pazartesi günü tatiliyle birleştirerek sevdiklerinizle 4 günlük bir tatil planı yapabilirsiniz. 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Yeni yılın üçüncü resmi tatili olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2019’da Çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam ortasına denk gelmesi biraz zorluyor. Ama hafta sonu tatili ile birleştirmek isteyenler, öncesinden veya sonrasında 2 günü izin alarak beş günlük bir tatil çıkarabilirler.

19 MAYIS ATATÜRK‘Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazar gününe denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi çalışana pek avantaj sağlamıyor. 2019 RAMAZAN BAYRAMI Yılın en çok merak edilen ve en çok beklenen resmi tatili ve dini bayramı 2019 Ramazan Bayramı. Geçtiğimiz sene Ramazan Bayramı Cuma günü başlaması nedeniyle pek tatil olanağı sağlamamıştı. Ama 2019’da Ramazan Bayramı çalışanlar için uzun bir tatil sağlayacak. 3 Haziran Pazartesi Ramazan Bayramı’nın arifesi. Hafta sonu ile birlikte yarım gün arife günü eklenmesiyle 6 günlük tatil ortaya çıkıyor. Bayramı takip eden 7 Haziran Cuma günü de izin kullanılırsa diğer hafta sonu ile birleştirip 9 günlük uzun bir tatil planı yapabilirsiniz. 2019 Ramazan Bayramı tarihi şöyle; 03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün) 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2019'da Pazartesi gününe denk geliyor. 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini önlemek için kendilerini feda eden vatansever şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağımız bugün, bulunduğunuz şehirdeki kutlamalara katılabilirsiniz.

2019 KURBAN BAYRAMI Kurban Bayramı, geçen senenin çalışanları en çok sevindiren resmi tatiliydi. 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinin tam hafta ortasına denk gelmesi yarım günlük izin kullanılarak 9 günlük bir tatil ortaya çıkmıştı. Fakat bu sene, 2019 Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi arefe günüyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olarak belirleniyor. Dört gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor. Bayramı takip eden hafta sonu ile birleştirmek isterseniz 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günlerini izin kullanmanız gerekiyor. 2019 Kurban Bayramı tarihi şöyle; 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 30 Ağustos Zafer Bayramı; 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruzu kutlamak için her sene tertiplenen resmi ve ulusal bir bayramdır. 2019 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Bu ise hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük tatil hakkı sağlıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Bu sene, 29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlayacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2019 yılında Salı gününe denk geliyor. Eğer 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün izin alırsanız hafta sonu ile birlikte 4 günlük bir tatil planı yapma imkanınız ortaya çıkar. 2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün) 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı RESMİ TATİL İLE İDARİ TATİL ARASINDAKİ FARK NEDİR? İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir. Resmi tatilde ise böyle bir ayrım yoktur, kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsamaktadır. RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA VE MESAİ ÜCRETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.”