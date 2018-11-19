Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Geçen Ocak ayında İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 18 yaş altı gebeliklerin adli makamlara bildirilmemesi skandalının ortaya çıkması üzerine konuyu çeşitli soru ve meclis araştırma önergeleri ile gündeme taşıyan Şeker, “Çocuk gelinleri saklamak istismara göz yummak, bu istismara ortak olmaktır” diyerek bu istismarların ve hak ihlallerinin peşini bırakmayacağını söylemişti.

T24'te yer alan habere göre; araştırma önergesi reddedilen, soru önergesine cevap verilmeyen Dr. Ali Şeker’in bilgi edinme başvurusuna CİMER'den verilen yanıta göre, 2017 yılı genelinde ve 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde, yani toplamda 18 aylık bir süre zarfında 21.957 çocuk gebe sayısının kayıtlara geçirilmiş olduğu görülüyor.

CİMER verilerini yorumlayan İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker şöyle konuştu:

“Bu verilere göre, ne yazık ki her gün 40’tan fazla çocuğumuz, daha kendileri birer çocukken, okul sıralarında örgün eğitimde derslerini dinlemek yerine anne olmaya zorlanmış. Ne yazık ki CİMER vasıtası ile edindiğimiz bilgilerde de gerçekler gizlenmeye çalışılmış. Gebeliklerin yaşlara göre dağılımı ve kayıtlara geçen en küçük gebe çocuğun yaşı gibi sorularım yanıtsız bırakıldı."