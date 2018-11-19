Ressam Ahmet Yakupoğlu anısına sempozyum

İki yıl önce vefat eden dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen, minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 98. yılı anısına Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, "1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir Sanat ve Tasarım Sempozyumu" düzenlendi.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) destekleriyle DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde düzenlenen sempozyum, özel hazırlanan Ahmet Yakupoğlu belgesel filminin gösterimiyle başladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, sempozyumun onursal başkanı olarak yaptığı konuşmada, Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya için çok önemli bir kıymet olduğunu söyledi.

Sanatın çeşitli alanlarında adından söz ettiren Ahmet Yakupoğlu'nun, iftihar edilmesi gereken önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Kütahyalılar Ahmet Yakupoğlu ile ne kadar iftihar etseler yeridir. Ahmet Yakupoğlu, nevi şahsına münhasır bir şahsiyet. Sanatın pek çok alanında meşguliyet göstermiş. Ressam olarak anılan Ahmet Yakupoğlu aynı zamanda minyatür ustası, rebap ve ney üstadı. Anadolu’dan zeki, yetenekli pek çok genç İstanbul'a, büyük şehirlere gidiyor, eğitim alıyorlar ama Ahmet Yakupoğlu memleketine geri dönmeyi tercih ediyor. Bir ayağı Kütahya'da bir ayağı İstanbul’da kendini yetiştirmeye ve eserlerini ortaya koymaya çalışıyor. Hem Kütahya’dan hem de İstanbul'dan beslenmeye devam ediyor. Bu da Ahmet Yakupoğlu'nu daha farklı kılıyor."