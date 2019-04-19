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Ressam Akın Ekinci'nin "REM'den Gelen" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 20:05 | Son Güncelleme

Ressam Akın Ekinci'nin "REM'den Gelen" sergisi açıldı

Ressam Akın Ekinci'nin "REM'den Gelen" sergisinin açılışı yapıldı.

Çankaya'da, Akçaoğlu Art Studio'da sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, ressam Ekinci'nin, rüyanın "REM" evresinde gördüğü ve daha sonrasında anımsayarak çizdiği 13 adet resim bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Ekinci, aslında avukat olduğunu ancak küçük yaşlardan beri resim yapmaya ilgi duyduğunu belirtti.

Ekinci, "Uyumadan önce zihnimden geçen dokuların, renklerin ve imgelerin ertesi sabah uyandığımda bir resim formuna dönüştüğünü keşfettim. Gözümü kapattığımda gözümün önüne gelen dokular, desenler burada görmüş olduğunuz değişik konuları içeren temaların dokularını içeriyor. Bunu araştırdığımda sebebinin uykunun 'REM' evresinde gördüğüm şeyler olduğunu öğrendim. Dolayısıyla bu sergiyi REM'e atfettim" diye konuştu.

Ressamlığın kendisi için ikinci bir meslek haline geldiği söyleyen Ekinci, sergisinin önümüzdeki tarihlerde Moğolistan'da da olacağını söyledi.

Sanatseverler, sergiyi 8 Mayıs tarihine kadar ziyaret edebilecek.

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Akın Ekinci'nin "REM'den Gelen" sergisi açıldı

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