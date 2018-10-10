HABER

Ressam çalınan otomobilini bulup, hırsızı yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

KONYA'da kafede oturup masada resim çizen ressam Mehmet Gökoğlu'nun otomobili, anahtarını alan M.T.Ö.

Ressam çalınan otomobilini bulup, hırsızı yakalattı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kafede oturup masada resim çizen ressam Mehmet Gökoğlu'nun otomobili, anahtarını alan M.T.Ö. (16) tarafından çalındı. Polis, aracın bulunması için çalışma başlatırken, Gökoğlu, aradığı aracını seyir halinde görüp, takip ettikten sonra şüpheliyi polise yakalattı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Ressam Mehmet Gökoğlu, kafede oturup resim çizdiği sırada yanına M.T.Ö., yaklaştı. Bir süre çizdiği resme bakan M.T.Ö., Gökoğlu'na farkettirmeden masada duran otomobilinin anahtarını aldı. Ardından da 10 YT 705 plakalı otomobili çaldı. Kısa bir süre sonra kafeden ayrılan Gökoğlu, anahtarın masanın üzerinde, aracının da park ettiği yerde olmadığını fark edince polise haber verdi. Polis, aracın bulunması için çalışma başlattı.
Gökoğlu da, kent merkezinde başka bir araçla, çalınan otomobilini aramaya başladı. Çimenlik Mahallesi'ne geldiğinde otomobilini seyir halindeyken görüp takibe başladı. Takip edildiğini anlayan M.T.Ö. de kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu, araç, bir taksi durağının yakınında sıkıştırılıp durduruldu. Ardından polise haber verildi. Gözaltına alınan M.T.Ö.'nün otomobili çaldıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan sigara ve madeni paraları da çalarak, evine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ressam çalınan otomobilini bulup, hırsızı yakalattıRessam çalınan otomobilini bulup, hırsızı yakalattı

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!
Öldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedimÖldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

Hatay'da akılalmaz görüntü: Direğe tırmanıp güvenlik kamerasını çaldı!

Hatay'da akılalmaz görüntü: Direğe tırmanıp güvenlik kamerasını çaldı!

Dünyadan en meşhur sahtekarlıklar

Dünyadan en meşhur sahtekarlıklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.