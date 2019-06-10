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Ressam Gülten İmamoğlu'dan 100. yıl anısına Singapur'da sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında ressam Gülten İmamoğlu Singapur'da sergi açacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına Singapur'da sanatseverlerle buluşacak.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği katkılarıyla Singapur'da sergi açacak.

İmamoğlu, New York'ta açtığı serginin ardından bu kez de 12 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında ünlü sanat merkezi Miaja Art Collections'ta Singapurlu sanatseverlerle bir araya gelecek.

Yurt dışında açtığı sergilerle sanat çevresinde "çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden biri" olarak gösterilen ünlü ressam Gülten İmamoğlu, Singapur'da Türkiye'yi ve Samsun'u temsil edecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşadığını belirtti.

İmamoğlu, 2019 yılının aynı zamanda Türkiye ile Singapur arasında 50'nci Dostluk Yılı olduğunu hatırlatarak, "19 Mayıs'ın 100'üncü yılında bu kutlu günün adını taşıyan üniversitenin bir temsilcisi olarak ülkemi yurt dışında bir kez daha temsil edeceğim. Singapur Büyükelçimiz Murat Lütem'in bu serginin düzenlenmesinde emekleri çok oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. " dedi.

Gülten Imamoğlu'nun "Nucleus" adını verdiği sergide sanatçı tarafından tamamen Uzakdoğu ruhunu yansıtan 12 yeni eser yer alacak. 100'üncü yıl anısına bu sene 3 kişisel sergi gerçekleştiren sanatçı daha önce Singapur'da Uzakdoğu'nun en büyük sanat fuarı olan Artstage'e de katılmıştı.

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100. yıl 19 mayıs 1919 Gülten İmamoğlu Nucleus Singapur

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