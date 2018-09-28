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Ressam Güneştekin ve Demir, Antalya'da köy okulunu boyadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve 'Çoban Ressam' olarak tanınan Sinan Demir, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir köy okulunun duvarlarını boyadı.

Ressam Güneştekin ve Demir, Antalya'da köy okulunu boyadı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- DÜNYACA ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve 'Çoban Ressam' olarak tanınan Sinan Demir, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir köy okulunun duvarlarını boyadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl, 29 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali, dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve 'Çoban Ressam' diye tanınan Sinan Demir'i Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki kırsal mahalle Ulucak'ta bir araya getirdi. İki sanatçı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ulucak Şehit Mustafa Demir İlkokulu'nun duvarlarını, öğrencilerle boyadı. Güneştekin ve Demir son fırça darbelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katıldığı törende attı. 1 öğretmeni ve 13 öğrencisi bulunan köy okulunda çocukların heyecanı dikkati çekti. Sanatçılarla bir hafta boyunca okullarını boyayan çocuklar, önlüklerindeki boya lekeleri ile kendilerini havadan görüntüleyen drone'u meraklı gözlerle takip etti.
'SANATÇIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ressam Ahmet Güneştekin'in sadece Türkiye'de değil, uluslararası haklı bir şöhrete sahip olduğunu söyledi. Güneştekin'in sanat dünyasındaki eserleriyle Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Türel, "Uluslararası Antalya Film Festivali'nin bu yılki afişinde de Güneştekin'in imzası var. Sanatçımızla gurur duyuyoruz" dedi.
14 YIL SONRA YENİDEN DUVAR BOYADI
Ressam Ahmet Güneştekin de ilk duvar resmini, 2004 yılında Coşkun Aral ile Türkiye'yi gezdiğinde Siirt'e bağlı Eruh ilçesinde boşaltılmış bir köyde yaptığını söyledi. O günden bu yana duvar boyama fırsatı bulamadığını belirten Güneştekin, "Antalya Film Festivali için tasarladığım afiş nedeniyle buraya gelecektim. Arkadaşlar köyden söz etti ve okulun duvarına bir resim yapmamı istedi. Uzun yıllar Anadolu'dan beslenen bir sanatçıyım. Asistanlarımı buraya gönderdim ve duvara bir Troya resmi önerdim. Onlar büyük bölümünü tamamladılar, bir kısmını ben boyayacağım. Umarım kalıcı olur" diye konuştu.
DOĞDUĞU KÖYÜN OKULUNU BOYADI
Okulun duvarının bir bölümünü boyayan Sinan Demir de bu köyün dağlarında dünyaya geldiğini söyledi. Çobanlık yaparken resme merak sardığını belirten Demir, okul öğretmeninin yönlendirmesiyle yeteneğini keşfettiğini kaydetti. 15 yaşında Coşkun Aral ile tanıştığını anlatan Demir, Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında sergiler açtığını söyledi. Demir, "Köyümün okulunun duvarını Ahmet Güneştekin ile boyamak benim için çok keyifliydi" dedi.
Konuşmaların ardından Menderes Türel, Ahmet Güneştekin ve Sinan Demir, okulun boyasız kalan son kısımlarına fırça darbeleri vurdu.

FOTOĞRAFLI

Ressam Güneştekin ve Demir, Antalya'da köy okulunu boyadıRessam Güneştekin ve Demir, Antalya'da köy okulunu boyadıRessam Güneştekin ve Demir, Antalya'da köy okulunu boyadıRessam Güneştekin ve Demir, Antalya'da köy okulunu boyadı

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