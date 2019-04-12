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Ressam Haslet Soyöz’den yeni sergi: ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

Usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz’ün ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ adlı resim sergisi Rahmi M.

Ressam Haslet Soyöz’den yeni sergi: ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’

Usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz’ün ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ adlı resim sergisi Rahmi M. Koç Müzesi’nde açıldı.
Rahmi M. Koç Müzesi, sanatta 40 yılı geride bırakan usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz’ü ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ başlıklı resim sergisiyle beşinci defa konuk ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Soyöz’ün ‘Cennetin Gemileri’, ‘Delkos’tan Karaburun’a, ‘Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye’ ve ‘Fenerler’ sergilerine ev sahipliği yapan müze, Türk ticaret donanmasının buharlı gemilerinin en güzel örneklerini sanatseverler ile buluşturuyor. Haslet Soyöz’ün 19 yağlı boya resminde hurdaya giden veya ilk jenerasyon armatörlerin vefatı nedeniyle el değiştiren gemiler yer alıyor. Ziyaretçiler, Türk denizci aileleri ve Türk ticari denizciliği için bir arşiv görevi gören sergiyi 11 Nisan’dan itibaren ziyaret edebiliyor.
Çizgi hikayeleri ile hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok ödül alan ressam Haslet Soyöz, “Çocukluğumdan beri maketçilik ve deniz en büyük meraklarımdı. Ama deniz sadece bir merak değil, bir sevgi. Herkes gibi ben de denizi seviyorum. Deniz durağan değil ve gökyüzü bu diyalektik oluşumda denizin işbirlikçisi. Bu yüzden resimlerimde denizi betimlemeyi seviyorum. Sergideki resimler için aylar süren bir araştırma süreci geçirdim, gemilerin hikayelerini dinledim, onlarla ilgili bilgi topladım. Resmederken sadece portrelerini değil ruhlarını da yansıtmak istedim” dedi.
Sergide yer alan gemilerden bazıları şöyle:
Karşıyaka: 1920 yılında yük gemisi olarak inşa edilen gemi, ABD ve İngiltere’yi üç farklı isimle gezdikten sonra 1949 yılında Avni Nuri Meserretçioğlu’nun sahipliğinde ‘Karşıyaka’ adıyla denizlerde boy gösterdi. 1958 yılında İstanbul’da söküldü.
Filyos: 1901 Almanya Bremen’de bulunan A.G. Weser Tersanesi’nde yük gemisi olarak inşa edilen gemi, ‘Diana’ adıyla kızaktan indi. 1954 yılında Mehmet Tahsin Cerrahoğlu firması tarafından satın alınan yük gemisi ‘Karabük’ adıyla denizleri arşınlarken, 1954 yılında Cerrehoğulları Umumi Nakliyat Vapurculuk ve Ticaret AŞ tarafından satın alınarak ‘Filyos’ adıyla hayatına devam etti. 1962 yılında dizel motora sahip olan gemi, 1975 yılında Selim Onur ve Rıza Batuk firmasına satıldı. 1983 yılında İstanbul’da söküldü.
Meserret: 1920 yılında S. Shilds İngiltere J. Read&Sons Ltd. Tersanesi’nde yük gemisi olarak inşa edilen gemiye The Shipping Controller tarafından ‘Wan Gannet’ adı verildi. 1920-1937 yılları arasında İngiltere’de ‘Trewyn’, 1937-1940 yılları arasında Almanya’da ‘Moni Ricmers’, 1940-1948 yılları arasında Hollanda’da ‘Salondo’ olarak hayatına devam eden gemi, 1948 yılında Türkiye’ye geldi. Avni Nuri Meserretcioğlu tarafından satın alınan geminin adı “Meserret“ olarak değiştirildi. 1959 yılında Deniz Nakliyat ve Ticaret AŞ satın alınca adı ‘Y. Meserret’ oldu.

Ressam Haslet Soyöz’den yeni sergi: ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’

Ressam Haslet Soyöz’den yeni sergi: ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’

Ressam Haslet Soyöz’den yeni sergi: ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’

Ressam Haslet Soyöz’den yeni sergi: ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’

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