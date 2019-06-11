İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı.

Balaban için Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen törene sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

Ressamın oğlu Hasan Nazım Balaban, burada yaptığı konuşmada, babasının 2 aydır hastanede tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Ayrılık öyle bir şey ki kabullenmek çok zor. O benim babamdı her şeyden önce ve ben onun çocuğuydum. O gidince artık ben büyüdüm. Bana 'ressam oğlum' der, gururlanırdı benimle. Ben ondan daha çok gurur duyuyorum, çok büyük bir sanatçıydı." ifadelerini kullandı.

Balaban, babasının doğduğu köye defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek, "Orada kardeşlerine ve annesine kavuşacak." dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de İbrahim Balaban'ın yaşadığı hayatın zorluklarına değinerek, "Gerçek anlamıyla bir mucizedir. Balaban, mahpushane ile çok küçük yaşta tanışmış. Kader onu hep hapishane ortamına sürüklemiş. En büyük şansı olan -Balaban’ın deyimiyle 'Şair Babası'- Nazım Hikmet, onun yeteneğini ortaya çıkarmasına vesile olmuş." ifadelerini kullandı.