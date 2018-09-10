Ressam Orhan Peker, Ayvalık'ta söyleşiyle anıldı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR' Ayvalık'ta bir süre yaşayan ve 1978 yılında hayatını kaybeden ressam Orhan Peker, ilçede düzenlenen söyleşiyle anıldı.

Ayvalık'ta 4 yıl yaşamını sürdüren ressam Orhan Peker'in 40'ıncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla ilçede söyleşi düzenlendi. Türk sanat eleştirmeni, yazar ve çağdaş sanat küratörü Beral Madra, söyleşide arkadaşı Peker'i anlattı. Bir dönem İstanbul Beşiktaş Belediyesi Kültür Koordinatörlüğü'nü yürüten Selçuk Kaltalıoğlu da söyleşide, Peker'in sanat yaşamı ve resimleriyle ilgili yaptığı çalışmalardan örnekler sundu. Beral Madra, ayrıca Orhan Peker'in çocukluğunu, gençliğini ve sanat yaşamını dönemin Türkiye'si ekseninde değerlendirdi.

Ressam Peker'in Ayvalık'ta kısa süre yaşadığını belirten Madra, "1974 yılında geldi Orhan Peker Ayvalık’a. Ayvalıklı bir ailenin oğlu olan Cemil Gerçek’in, Orhan Peker’in Ayvalık’ta kalmasında payı büyük. Orhan Peker Ayvalık’ta 4 yıl yaşadı. Gelir gelmez eşim Teoman ile tanıştı. Derin bir arkadaşlık başladı. Erken kaybettik onu. Geriye anıları ve üretimi kaldı. Hayatının son dönemini burada en iyi şekilde yaşadığını düşünüyorum. Ayvalık’ta geçirdiği 4 sene ona kazanç oldu. Ayvalık da Peker’in sanatına katkıda bulundu. Ayvalık; bence kediler, atlar, bütün bu hayvanlarla yaptığı resme katkı getirdi" diye konuştu.

Orhan Peker'in sanat yaşamı üzerine bilgiler de veren Beral Madra, "Resimlerinde ikilem var. 1950 ile 1975 arasındaki koşullarda sanatçıların yaşadığı ikilemler var. Doğayı yaparken lekeyi kullanarak tamamen karşı olduğu siyasi ortama perde çekiyor. Resimlerinin bir kısmı çok romantik ama bir kısmı çok sert. Türkiye’de o dönem üretilen resimlerinde özgür ve bağımsız bir ressam olarak görüyorum. Orhan Peker, bağımsız özgür ve kendine has bir resmi yaratan ressam oldu" dedi.

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