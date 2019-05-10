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Ressam Osman Kehri, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 20:01 | Son Güncelleme

Kehri'nin cenazesi, yarın öğle vakti Şişli Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Aile Kabristanına defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Suluboya ressamı olarak tanınan, ressam, grafiker ve çocuk kitapları çizeri Osman Kehri, 70 yaşında vefat etti.

Kehri'nin cenazesi, yarın Şişli Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Küçükyalı Aile Kabristanına defnedilecek.

İstanbul'da 1949'da dünyaya gelen ressam Kehri, 1971'de şimdiki adı Marmara Üniversitesi olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. Sanatçı, 1973'te gittiği Londra'da, Madison Artist Grafik Stüdyosu'nda, illüstratör olarak çalıştı.

Ressam Kehri, Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik Bölümlerinde öğretim görevlisi olarak illüstrasyon ve grafik dersleri verdi.

Çocuk kitapları illüstrasyonu, Kehri'nin diğer çalışmalarına paralel olarak önemle yöneldiği bir başka alan olurken ilüstrasyonları ülkenin pek çok çocuk kitabı ve dergilerinde yayımlandı.

Çocuk Vakfı'ndan yayımlanan başsağlığı mesajında da "Çocuk Vakfı'nın kurulduğu yıldan bu yana danışma kurulu üyemiz olarak sayısız çocuk ödevine emek veren Osman Kehri'yi nezaketi, her yaştan insana verdiği değer ve onurlu duruşuyla hep yanımızda hissedeceğiz. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

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Çocuk Vakfı Küçükyalı Aile Kabristanı Osman Kehri Osman Kehri hayata veda etti. Şişli Camii

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