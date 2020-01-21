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  4. Ressam Pervin Özen’in sergisinin geliri şehit ailelerine bağışlanacak

Ressam Pervin Özen’in sergisinin geliri şehit ailelerine bağışlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Ressam Pervin Özen, açacağı kişisel sergisinden elde edilecek tüm geliri şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.Yurt dışında açtığı sergilerle Türkiye’yi başarıyla temsil eden Kültür Bakanlığı sanatçısı Ressam Pervin Özen, açacağı kişisel sergisinden elde edilecek tüm geliri şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.Çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine imza atan Özer, "Şehitlerimiz, bu ülke için, bu bayrak için, bizler için gözlerini kırpmadan şehit oldular.

Ressam Pervin Özen’in sergisinin geliri şehit ailelerine bağışlanacak

Ressam Pervin Özen, açacağı kişisel sergisinden elde edilecek tüm geliri şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.

Yurt dışında açtığı sergilerle Türkiye’yi başarıyla temsil eden Kültür Bakanlığı sanatçısı Ressam Pervin Özen, açacağı kişisel sergisinden elde edilecek tüm geliri şehit ailelerine bağışlama kararı aldı.
Çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine imza atan Özer, "Şehitlerimiz, bu ülke için, bu bayrak için, bizler için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Onların geride bıraktığı çocukları, aileleri bizim de çocuklarımız, bizim de ailelerimiz. Her şeyi devletten beklemeyelim. Bizler de gerek sanatçı olarak gerekse vatandaş olarak elimizi taşın altına koymalıyız." dedi.

"Sadece manevi desteği bizler için yeterli olacaktır"
Devletten ve yerel yönetimlerden herhangi bir madde destek beklemediğini vurgulayan Pervin Özen, "Sadece manevi desteği bizler için yeterli olacaktır." diye konuştu

Ressam Pervin Özen’in sergisinin geliri şehit ailelerine bağışlanacak

Ressam Pervin Özen’in sergisinin geliri şehit ailelerine bağışlanacak

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