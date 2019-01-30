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Ressam Polis Ahmet Sula acenta temsilcileriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:15 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "İnsan ve İletişim" adlı konferansta Muğla’nın Fethiye İlçesinde acenta temsilcileri ve emniyet mensupları ile bir araya geldi.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akademi tarafından düzenlenen "Ahmet Sula ile Etkili İletişim" konferansı, Devlet Su İşleri Konferans salonunda düzenlendi.Etkinliğe TÜRSAB Batı Akdeniz Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, acente temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.Polisliğin yanı sıra sanata da gönül veren Polis Başmüfettişi Sula konferansta "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi en ülkenin en önemli sorunlarımızdan biri birlik, beraberlik.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "İnsan ve İletişim" adlı konferansta Muğla’nın Fethiye İlçesinde acenta temsilcileri ve emniyet mensupları ile bir araya geldi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akademi tarafından düzenlenen "Ahmet Sula ile Etkili İletişim" konferansı, Devlet Su İşleri Konferans salonunda düzenlendi.
Etkinliğe TÜRSAB Batı Akdeniz Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, acente temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.
Polisliğin yanı sıra sanata da gönül veren Polis Başmüfettişi Sula konferansta "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi en ülkenin en önemli sorunlarımızdan biri birlik, beraberlik. Etrafımızda olup biteni herkese tüm çıplaklığıyla gösterip ülkemizin haklı mücadelesini anlatabilmek lazım. İnsanlık alemi acımasız bir süreçten geçiyor, terörizmin bütün bir küresel sorun. Dünyanın başına bela. Bundan en çok mağdur olan ülkemiz. Olan her olay etrafımızda oluyor, bu çetin bir mücadele " dedi.
Konferansın ardından açıklama yapan Sula, turizmcilerin ekonomi ve ülke tanıtımı açısından çok değerli olduğunu, Türkiye’nin ekonomisinin daha da canlanması ve ülkenin daha güçlü olması gerektiğini söyledi. Bunun temelinde bir şuur olmalı. Yaptığımız işe bir anlam kazandırabilmeyi hedefliyoruz. Geri bildirimler çok olumluydu. Ben onlara onlar bana dokundu." diye konuştu.
Sula, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi en önemli sorunlarımızdan biri birlik, beraberlik. Etrafımızda olup biteni herkese tüm çıplaklığıyla gösterip ülkemizin haklı mücadelesini anlatabilmek lazım. Sanat ve özel hayatım şuur üzerine kurulu. Bu mücadelenin haklılığını daha güçlü bir şekilde anlatabilmek için dokuna bildiğim kadar fazla kalbe dokunmak istiyorum. Yaptığı iş ne olursa olsun. İnşallah bu gibi etkinliklerle 100 binlerin üzerine çıkacağız” dedi.

Ressam Polis Ahmet Sula acenta temsilcileriyle bir araya geldi

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