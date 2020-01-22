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  4. Ressam Raif ve Yasemin Kalyoncu, Paris'te sergi açtı

Ressam Raif ve Yasemin Kalyoncu, Paris'te sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 00:50 | Son Güncelleme

Ressam Raif ve Yasemin Kalyoncu, Paris'te sergi açtı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te ressam Raif ve eşi Yasemin Kalyoncu'nun açtığı sergi ilgi gördü.

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumhur'un ev sahipliğinde düzenlenen sergiye Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Epinay-Sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Patrice Konieczny ve belediye yetkilileri, Türk Hava Yolları (THY) Paris Müdürü Hikmet Mesut Türkseven, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özgür Semiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Musa, Paris Trabzonlular Derneğine yaptığı katkılarından dolayı Epinay-Sur-Seine Belediyesine teşekkür etti.

Konieczny da serginin açılışında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, toplumda toleransı ve saygıyı yaymak için bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Raif Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu serginin 9'uncu kişisel sergisi olduğunu söyledi.

Resimlerinde denizi tema olarak kullandığını ifade eden Kalyoncu, resimlerini Fransız sanatseverlerin beğenisine sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu resimler Fransızlara ne anlatıyor? Aslında modern bir dille bizim kültürümüzü anlatıyor. Resimlerim biraz yöresel olmasına rağmen beğenildi. Çok güzel tepkiler aldık." diye konuştu.

Yasemin Kalyoncu ise resimlerinde daha çok kadın figürü kullandığını aktardı.

Resimlerde müziğin de önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Kalyoncu, "Sergide bir Fransız davetli, ailesinin balıkçı olduğunu, kendi yaşantısıyla ilgili şeyler gördüğünü söyledi. İster Fransa'da olun ister Türkiye'de olun, mutlaka sanatın bir iletişim dili bulunuyor ve yaşanmış şeyleri ifade ediyor." dedi.

Kalyoncu, resimlerinde mitolojik öğeleri kullandığını ve tüm ruhunu kattığını anlatarak, resimlerinin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

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