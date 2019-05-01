HABER

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Türkiye’de resim sanatının önemli ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek üzere 18’incisi düzenlenecek Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor.Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve bu yıl Millî Mücadele’nin 100’üncü yılına ithaf edilen yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı 2 Mayıs saat 18.00’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde yapılacak.Yarışmaya katılan 526 eseri kapalı isim yöntemiyle değerlendiren seçici kurul 5 eseri ayrı ayrı 8 bin lira başarı, 5 eseri ayrı ayrı 5 bin lira mansiyon ödülüne layık gördü.

Türkiye’de resim sanatının önemli ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek üzere 18’incisi düzenlenecek Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve bu yıl Millî Mücadele’nin 100’üncü yılına ithaf edilen yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı 2 Mayıs saat 18.00’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde yapılacak.
Yarışmaya katılan 526 eseri kapalı isim yöntemiyle değerlendiren seçici kurul 5 eseri ayrı ayrı 8 bin lira başarı, 5 eseri ayrı ayrı 5 bin lira mansiyon ödülüne layık gördü. Sergilemeye layık görülen 38 eserin sahipleri ise yine ayrı ayrı 750 lira ile ödüllendirilecek.
Prof. Dr. Lale Altınkurt, Prof. Hayri Esmer, Prof. Mehmet Kavukcu, Şefik Bursalı ailesini temsilen Av. Ünal Piroğlu ve Bakanlığı temsilen de Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’tan oluşan seçici kurul ayrıca 48 eserden oluşan bir de sergi oluşturdu.
Sergi Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Başarı ve Mansiyon Ödülünü kazanan isimler açıklandı
Yaptığı resimlerle başarı ödülüne layık görülen 5 kişinin isimleri açıklandı. Ödüle hak kazanan sanatçılar; M. Emrah Akkayüz ‘Fragile/Kırılgan’adlı eseriyle, Çiğdem Kılıç ‘İsimsiz’adlı eseriyle, Murat Özbakır ‘Doğa-Beden Kent’ adlı eseriyle, Hikmet Şahin ‘ŞaşkınHermes’ adlı eseriyle ve Veli Aras Yalçınkaya ‘Entrop’ adlı eseriyle başarı ödülü kazanmaya hak kazandı.
Yarışmaya katılan sanatçılardan; Mehmet Babat ‘Kayıp Alan’ adlı eseriyle, Betül Dura ‘Kendi İçine Dönmek’ adlı eseriyle, Muhammet Fatih Gök, ‘Kalabalık IV’ adlı eseriyle, Burçak Güner Gölgeli ‘Newspaper Clipping’ adlı eseriyle ve Özlen Yücelmiş ‘Muybridge’e Bakış’ adlı eserleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor

Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.