Ressam Yusuf Katipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında vefat eden Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu ressam Yusuf Katipoğlu için Kuzguncuk Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Camide öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Katipoğlu'nun ailesi, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.
Taziyeleri, ünlü ressamın eşi Ursula Soltermann Katipoğlu ile oğulları Burak ve Ferit Katipoğlu kabul etti.
Törende AA muhabirine açıklamada bulunan usta ressamın yakın arkadaşlarından mimar Nevzat Sayın, Katipoğlu ile 1980'li yıllarda tanıştığını dile getirerek, "Tanıştığımızdan beri çok iyi arkadaştık. Onun çok önemli bir özelliği var. Bedri Rahmi Atölyesi'nde yetişenlerden kendisi. Bedri Rahmi Atölyesi'nin bütün mezunları gibi o da kendine has çizgisini sürdürebilen bir adamdı." dedi.
Sayın, Katipoğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Yerel özelliklerini hiç yitirmemiş az sayıdaki insanlardan biriydi. Karadenizliydi ve bunu bir asalet unvanı gibi taşırdı. Dolayısıyla herkesin birbirine benzediği bir dünyada Yusuf'un kendine has özellikler taşıyan bir adam olması ve bunun yanı sıra çok iyi bir ressam olması, onu tam da 'yerel mi ?' yoksa 'global mi ?' diye tartışılan bir dünyada 'global' diye özetliyor ve onu evrensel değerler üzerinden de son derece önemli bir adam haline getiriyor. Ne yazık ki birtakım ezberler yüzünden bence o hiçbir zaman hak ettiği iyi bir noktada olmadı."
- "Çok yüce gönüllü, çok renkli bir insandı"
Ressam İpek Tekil, Yusuf Katipoğlu'nun iyi bir ressam olduğunun altını çizerek, "Farklı galerilerde sanat danışmanlığı yaptığım zaman onu galerilere önerirdim. Sergiler açardı ve resimleri de çok satılırdı. Ayrıca çok sevdiğim bir insandır. Çok iyi huylu, herkese yardım eden biriydi. Çok iyi ve tanınmış bir sanatçı olmasına rağmen, hiç kendini beğenmiş havalara girmezdi. Mütevazi bir insandı." ifadelerini kullandı.
Ressam Eray Özcan, Katipoğlu ile uzun süren bir arkadaşlığı olduğunu söyleyerek, "Yusuf Ağabey ile uzun yıllar Kuzguncuk'ta hayatlarımızda birbirimize dokunarak yaşadık. Çok üzgünüm. Çok büyük bir kayıp gerçekten. Çok yüce gönüllü, çok renkli bir insandı. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Gerçekten kaybımız çok büyük. Hepimizin başı sağolsun diyorum." diye konuştu.
Heykeltıraş Seçkin Prim, henüz çocukluk yıllarında usta ressamla tanıştığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yusuf Ağabey'i 8,9 yaşlarında tanıdım. Onlar sayesinde aslında heykeltıraş oldum. Şu an bu işi yapıyorsam Kuzguncuk'taki bütün sanatçıların elinde büyüyerek geldiğim bir durum sayesindedir. Yusuf Ağabey bence gördüğüm en samimi ve en sahici adamlardan biriydi ve çok önemli bir ressamdı. Çok şey öğrendim ondan. Allah rahmet eylesin. Çok seviyorum onu."
Kanser tedavisi gördüğü İstanbul Başkent Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Katipoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Trabzon Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- Yurt içi ve dışında 30'dan fazla sergi açtı
Trabzon'da 1941 yılında dünyaya gelen Yusuf Katipoğlu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden 1968 yılında mezun oldu ve resim çalışmalarını bir süre eğitim kurumlarındaki görevleri ile sürdürdü. Katipoğlu, 1971-1980 arasında ise resim öğretmenliği yaptı.
Yusuf Katipoğlu, 1975'te Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurdu. 1978'e kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nin yöneticiliğini üstlenen Katipoğlu, 1975-2000 yılları arasında yurt içi ve dışında 30'dan fazla sergide eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.
Ressam Ursula Katipoğlu ile evli olan sanatçı, 1981 yılında eğitim kurumlarındaki görevlerini bırakarak Üsküdar Kuzguncuk'a yerleşerek, çalışmalarını buradaki atölyesinde sürdürüyordu.
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