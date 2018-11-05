Ressam Yusuf Katipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında vefat eden Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu ressam Yusuf Katipoğlu için Kuzguncuk Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Camide öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Katipoğlu'nun ailesi, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

Taziyeleri, ünlü ressamın eşi Ursula Soltermann Katipoğlu ile oğulları Burak ve Ferit Katipoğlu kabul etti.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan usta ressamın yakın arkadaşlarından mimar Nevzat Sayın, Katipoğlu ile 1980'li yıllarda tanıştığını dile getirerek, "Tanıştığımızdan beri çok iyi arkadaştık. Onun çok önemli bir özelliği var. Bedri Rahmi Atölyesi'nde yetişenlerden kendisi. Bedri Rahmi Atölyesi'nin bütün mezunları gibi o da kendine has çizgisini sürdürebilen bir adamdı." dedi.

Sayın, Katipoğlu'nun Trabzonlu olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yerel özelliklerini hiç yitirmemiş az sayıdaki insanlardan biriydi. Karadenizliydi ve bunu bir asalet unvanı gibi taşırdı. Dolayısıyla herkesin birbirine benzediği bir dünyada Yusuf'un kendine has özellikler taşıyan bir adam olması ve bunun yanı sıra çok iyi bir ressam olması, onu tam da 'yerel mi ?' yoksa 'global mi ?' diye tartışılan bir dünyada 'global' diye özetliyor ve onu evrensel değerler üzerinden de son derece önemli bir adam haline getiriyor. Ne yazık ki birtakım ezberler yüzünden bence o hiçbir zaman hak ettiği iyi bir noktada olmadı."