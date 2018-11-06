Ressam Yusuf Katipoğlu'nun cenazesi toprağa verildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında vefat eden Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu ressam Yusuf Katipoğlu'nun cenazesi, memleketi Trabzon'da defnedildi.

Kanser tedavisi gördüğü İstanbul Başkent Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitiren Katipoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a getirildi.

Katipoğlu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Katipoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'na defnedildi.

Trabzon'da 1941 yılında dünyaya gelen Yusuf Katipoğlu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden 1968 yılında mezun oldu ve resim çalışmalarını bir süre eğitim kurumlarındaki görevleri ile sürdürdü. Katipoğlu, 1971-1980 arasında ise resim öğretmenliği yaptı.

Yusuf Katipoğlu, 1975'te Trabzon Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurdu. 1978'e kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nin yöneticiliğini üstlenen Katipoğlu, 1975-2000 yılları arasında yurt içi ve dışında 30'dan fazla sergide eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Ressam Ursula Katipoğlu ile evli olan sanatçı, 1981 yılında eğitim kurumlarındaki görevlerini bırakarak Üsküdar Kuzguncuk'a yerleşerek çalışmalarını buradaki atölyesinde sürdürüyordu.

