"Ressamı Hatırlamak: İvi Stangali" söyleşisi

Yazar Sula Bozis, İvi’nin adına ilk kez Arif Keskiner’in romanında rastlandığını belirterek, "İvi'nin kızı Maya 2012 senesinde bana 2 market poşetinde İvi'nin eskizleri ve defterleri olan dokümanları verdı. Bu dokümanları ve onun yaşamıyla ilgili bulabildiğim şeyleri bir araya getirdim ve nihayet Seza Hanımla beraber bir kitap haline getirebilirdik." dedi.

Yapı Kredi Kültür Merkezi'nin locasında yapılan söyleşide İstanbullu Rumların kültürel mirası üzerine çalışmalarıyla tanınan Sula Bozis, sanat tarihçisi Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu ve tiyatro sanatçısı Meral Çetinkaya konuşmacı olarak yer aldı.

İSTANBUL (AA) - Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencilerinden ve Onlar Grubu'nun kurucusu ressam İvi Stangili, "Ressamı Hatırlamak: İvi Stangali" söyleşisiyle anıldı.

Sanat tarihçisi Seza Sinanlar Uslu, İvi’nin küçük yaşlarından itibaren ressam olmak istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"İvi akademiye başladıktan sonra çok sayıda eskiz örneği veriyor, sadece akademide değil evde ve annesinin terzihanesinde de çizimlerine devam ediyor.

İvi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesindeki arkadaşlarıyla İstanbul’da çeşitli mekanlara gidip resmediyor. İvi’nin defterlerinde çok yoğun olarak kullandığı mekanların başında Tophane yakınlarındaki Karabaş mıntıkası geliyor.

İlk sergilerini Fransız Kültür Merkezi, Maya Sanat Galerisi ve hocası Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun evinde açıyor. Ben o tarihte İvi'yi Bedri Rahmi’nin bir devamı olarak görüyorum. İvi, öğrendiklerini çok hızlı tatbik eden bir ressam ve resimlerinde bir Bedri Rahmi havası da seziliyor."

Söyleşide tiyatro sanatçısı Meral Çetinkaya ise kitaptan bölümler okudu ve İlhan Berk’in İvi Stangali için yazdığı şiirleri seslendirdi.

Hayatı boyunca kendini Rum ya da Türk olarak değil, bir ressam olarak tanımlayan İvi Stangali'nin yaşam öyküsü, "İvi Stangali: Ressamı Hatırlamak" adıyla Sula Bozis ve Seza Sinanlar Uslu imzasıyla Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmıştı.

