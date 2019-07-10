Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ Valiliği’nce düzenlenen 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında, 25 farklı ülkeden kente gelen ressamlar, tarihi Murat Köprüsü’nü çizdi.

Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş etkinliği kapsamında 25 farklı ülkeden yaklaşık 50 ressam, kente geldi. Kenti gezen ressamlar, daha sonra tarihi Murat Köprüsü üzerinde resim çizdi. Köprü üzerinde ziyaretçilerin dikkatlerini üzerlerine çeken ressamlar, tarihi köprüyü tuvale yansıttı. Vali İlker Gündüzöz ile eşi Meşide Gündüzöz de çalışmaları yerinde inceleyerek ressamlara kolaylıklar diledi.

Kazakistanlı sanatçı Jamilya Bektiyarova, "Biz burada tanışıp, sohbet ediyoruz. Yeni bir şeyler görüp, öğreniyoruz. Muş gerçekten çok güzel, tarih var. Tarihi Murat Köprüsü çok eski, muhteşem bir görüntüsü var. Muş’ta çok iyi insanlar var" dedi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den etkinliğe katılan Sevinç Kerımova ise "Bakü’den Muş’a geldim. Biz burada buluştuk. Her yerden ressamlar var. 25 ülkeden katılım sağlandı. 50’yi yakın ressam arkadaşla birlikte Muş’tayız. Muş çok güzel, bizleri çok iyi karşıladılar. Burada şu an tarihi Murat Köprüsü’nün çizimini yapıyoruz" diye konuştu.