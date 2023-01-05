HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Restondaki patlamada 8 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı... İfadeler ortaya çıktı! 'Yardım et, yemeğin benden'

Restondaki patlamada 8 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı... İfadeler ortaya çıktı! 'Yardım et, yemeğin benden'

05.01.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Tüp gaz firmasının çalışanı Mustafa Görkem Balkık (20), tüpün kafasını açmak isterken gaz sesiyle birlikte alev aldığını söyledi. Hasan Pehlivan (41) da Balkık'ın yemek ısmarlayacağını söyleyerek yardım etmesi için kendisini çağırdığını belirtti. Tüp gaz firmasının sahibi Ali Barak ile restoran sahibi Leyla Yılmaz ise suçlamaları kabul etmedi.

Restondaki patlamada 8 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı... İfadeler ortaya çıktı! 'Yardım et, yemeğin benden'

Nazilli'de bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde, 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10), akrabası Fatma Danaş (45) ve Cennet Yeldi (24) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) hayatını kaybetti. Mustafa Görkem Balkık, Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan ise yaralandı.

Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz ve eşi Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak, restorana tüp değiştirmeye gelen Mustafa Görkem Balkık ve onun yanındaki Hasan Pehlivan tutuklandı. 4’ü polisteki işlemlerinin ardından 2’si ise mahkemece, 6 şüpheli ise serbest kaldı.

3ffad2a50a4ee2942f002a55eff8c55c

'KAFASI AÇILMAYAN TÜPÜN KONTROLÜNÜ BEN YAPTIM'

Tüp gaz bayisinde sigortalı işçi olarak çalıştığını belirten Mustafa Görkem Balkık, "Restoranda çalışan bir kişi 29 Aralık'ta beni aradı. İş yerinde bulunan sanayi tüpünün kafasını açamadıklarını belirtip yardım istediler. Firma sürekli bizden tüp aldığı için hemen restorana gidip, kafasını açamadıkları iki tüpü kontrol ettim. Tüplerin kapalı olduğunu anladım. Tüpün birini iş yerinde işler aksamasın diye değiştirdim. Akabinde kendilerine, 'Yarın gelir kafasını açamadığınız diğer tüpü değiştiririm' dedim. 30 Aralık’ta tam hatırlamıyorum fakat 15.00 sıralarında ben dönerciye yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki tüpü tek başıma el arabasıyla götürdüm. Buraya giderken yol üzerinde daha önceden tanıdığım Hasan Pehlivan'ı gördüm. Kendisine 'Abi gel şu tüpü indirmede bana yardımcı ol' dedim. Kendisi de beni kırmadı. Yanımda dönerciye geldi. İkimiz tüpü iş yerinin içine aldık. Akabinde kafası açılmayan tüpün kontrolünü ben yaptım. Yanımda getirdiğim diğer tüpü elimde bulunan anahtar ile değiştirmeye yeltenip, somununu açmaya başladım. Bu arada tüpten gaz geldiği sesini duydum. Duyar duymaz zaten alev almaya başladım. Kendimi hemen dışarı attım. Elimde bulunan anahtarı olay esnasında Hasan Pehlivan'a nasıl verdim? Bunu hatırlamıyorum. Ben bu tüpleri döner ocağının yaklaşık 4-5 metre kadar yakınında bulunan tüpler için ayrılmış yerde değiştirdim. Tüpleri değiştirdiğim esnada dikkatimi dağıtan bir kişi olmadı. Olay esnasında kim yaralandı, kim vefat etti? Ben bunların hiçbirini kendim de yandığım için görmedim" dedi.

a662a689e366dbe5016e9dd964cc4745

'YARDIM ET ÖĞLEN YEMEĞİ BENDEN OLSUN' DEDİ GİTTİM

Hasan Pehlivan ise, “Mustafa Görkem Balkık bana 'Abi ben dönerciye sanayi tüpü değiştirmeye gidiyorum. Sen de gel. Bana yardım et. Öğle yemeğin benden olsun' dedi. Ben de 'tamam' dedim. Beraber yürüyerek dönerciye gittik. Mustafa Görkem Balkık ile iş yerine girdik. Balkık'ın iş yerine daha önceden getirmiş olduğu ve takılı olan sanayi tüpünü vanasının ucunda bulunan ismini şu an bilemediğim somun benzeri parçayı çıkardığı esnada bir anda gaz çıkışı oldu. Gaz çıkışı sonrası tüp alev aldı. Ben, tüpü sadece tutuyordum. Kendisi somun ve vana kısmıyla ilgileniyordu. Tüpün alev alması ile alevlerin arasında kaldım. Sol elim ve yüzümde yanıklar oluştu. Can havliyle kendimi iş yerinden dışarıya attım. Balkık ve iş yerinde bulunan diğer kişilerin dışarı nasıl çıktıklarını hatırlamıyorum. Zaten iş yeri çalışanlarını da tanımıyorum. İsimlerini olay sebebiyle öğrendim. Sadece yardım için Balkık'ın yanında bulunuyordum. İş yeriyle ilgili hiçbir alakam yoktur. Sanayi tüpünü değiştirmeyle ilgili uzman değilim. Bu konuda herhangi bir eğitim de almadım. Olayda kusurlu olan kişi ve kişilerden şikayetçiyim" diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Tüp firması sahibi tutuklu Ali Barak olayın nasıl meydana geldiğini, neden olduğunu bilmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Restoran sahibi Leyla Yılmaz ise iş yeri çalışanlarından birinin aramasıyla olayı öğrendiğini kaydetti. İş yerinde daha önce gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu olayda kusurlu olduğumuzu düşünmüyorum. Olay sonrasında iş yerinde müşteri olan 7 kişinin vefat ettiğini öğrendim. Bu olay istenmeyen bir kaza neticesinde meydana gelmiştir. Üzerime atılacak olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseden bir şikayetim yoktur" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fare poğaçalar hariç...' Tepki çeken görüntüler için harekete geçildi!'Fare poğaçalar hariç...' Tepki çeken görüntüler için harekete geçildi!
İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'
İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunuİstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu
Anahtar Kelimeler:
patlama Nazilli restoran tüp

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "İBB'ye kayyum" açıklaması!

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.