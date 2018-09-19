HABER

Restoran açılışında sokakta 19 metrelik kebap pişirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

ÇORUM'da restoran açılışı nedeniyle sokak ortasında 19 metre uzunluğundaki Adana kebabı pişirilip, dağıtıldı.

Restoran açılışında sokakta 19 metrelik kebap pişirdiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da restoran açılışı nedeniyle sokak ortasında 19 metre uzunluğundaki Adana kebabı pişirilip, dağıtıldı. Vatandaşlar, mangalda pişirilen kebaptan tatmak için sıraya girdi.
Buharaevler Mahallesi'nde 5 işletmeci tarafından açılan restoran için tören düzenlendi. İşletme, açılış öncesi kentin plaka koduna ithafen 19 metre uzunluğunda kebap pişirileceğini ve ücretsiz ikramda bulunulacağını duyurdu. Açılış günü, 10 usta tarafından 25 kilogram et kullanılarak 19 metre uzunluğunda Adana kebabı hazırlandı. Yaklaşık 2 saatte hazırlanan kebabın yapım aşamaları vatandaşlar tarafından da takip edildi. Hazırlanan kebap daha sonra sokak ortasına kurulan mangalların üzerine konuldu, pişirme işlemine başlandı. Çevrede oturan bazı kişilerin, sokak ortasında pişirilen kebaptan çıkan yoğun dumandan rahatsız olup, evlerinin pencerlerini kapattığı gözlendi. Çok sayıda vatandaş ise mangalda pişen kebaptan tatmak için sıraya girdi. Yoğun ilgi gören kebap, 15 dakikada tüketildi.
30 yıllık kebap ustası Salih Oral, "Bugün açılış için 19 metre uzunluğunda kebap yapalım istedik. Etlerimizin tamamını Adana'dan getirdik. 300 kişilik bir malzeme kullandık. Gerçek Adana lezzetini Çorum'a getirdik" dedi.
Açılış törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Müftüsü Ahmet Akın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın yanı sıra davetliler katıldı, işletmeye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Restoran açılışında sokakta 19 metrelik kebap pişirdilerRestoran açılışında sokakta 19 metrelik kebap pişirdilerRestoran açılışında sokakta 19 metrelik kebap pişirdilerRestoran açılışında sokakta 19 metrelik kebap pişirdiler

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İlginizi Çekebilir

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.