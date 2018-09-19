Restoran açılışında sokakta 19 metrelik kebap pişirdiler

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da restoran açılışı nedeniyle sokak ortasında 19 metre uzunluğundaki Adana kebabı pişirilip, dağıtıldı. Vatandaşlar, mangalda pişirilen kebaptan tatmak için sıraya girdi.

Buharaevler Mahallesi'nde 5 işletmeci tarafından açılan restoran için tören düzenlendi. İşletme, açılış öncesi kentin plaka koduna ithafen 19 metre uzunluğunda kebap pişirileceğini ve ücretsiz ikramda bulunulacağını duyurdu. Açılış günü, 10 usta tarafından 25 kilogram et kullanılarak 19 metre uzunluğunda Adana kebabı hazırlandı. Yaklaşık 2 saatte hazırlanan kebabın yapım aşamaları vatandaşlar tarafından da takip edildi. Hazırlanan kebap daha sonra sokak ortasına kurulan mangalların üzerine konuldu, pişirme işlemine başlandı. Çevrede oturan bazı kişilerin, sokak ortasında pişirilen kebaptan çıkan yoğun dumandan rahatsız olup, evlerinin pencerlerini kapattığı gözlendi. Çok sayıda vatandaş ise mangalda pişen kebaptan tatmak için sıraya girdi. Yoğun ilgi gören kebap, 15 dakikada tüketildi.