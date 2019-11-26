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Restoran açma hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yaşayan Cemile Tansever, kredi çekerek açtığı restoranında sunduğu yöresel lezzetlerle ilgi görüyor - Cemile Tansever: "Yaşı kaç olursa olsun herkesin hayalinin peşinden gitmesini ve bunu gerçekleştirmesini tavsiye ediyorum"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan Cemile Tansever, restoran açma hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi.

Dört çocuk büyüten ev hanımı Tansever, eşinin vefatının ardından yerleştiği Kastamonu'da çektiği kredi ile küçük bir restoran açarak işletmeye başladı.

Yöreye özgü ev yemekleri yaptığı restoranında, "anne yemeği"ni özleyenlerin damaklarını tatlandıran Tansever, hayallerini gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çalışkanlıkla takdir topluyor.

Tansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kastamonu'dan önce İstanbul'da yaşadığını anlatan Tansever, eşini kaybettikten sonra çocuklarının yaşadığı kente taşındığını belirtti.

"Hep küçük bir restoran açma hayalim vardı." diyen Tansever, şöyle devam etti:

" 'Neden olmasın?' deyip bankadan kredi çektim ve hayalimi gerçekleştirdim. Herkesin hayalinin peşinden koşması gerekir. Yaşı kaç olursa olsun herkesin hayalinin peşinden gitmesini ve bunu gerçekleştirmesini tavsiye ediyorum."

Kastamonu'nun çok güzel yemekleri olduğunu söyleyen Tansever, "Restoranda Kastamonu'ya özgü banduma, tirit, etli ekmek yapıyorum. Yöresel yemeklerin dışında sulu yemekler, Arnavut ciğeri, kahvaltı, tost yapıyorum ve buna benzer şeyler hazırlıyorum." diye konuştu.

Kızı Halime Tansever ise annesine hayalinin peşinden gitmesi için destek verdiklerini aktardı.

Çocukları olarak annelerinin arkasında olduklarını vurgulayan Tansever, "Onun hayalini gerçekleştirmesinden çok mutluyuz. Bu yaşına rağmen yorulmadan, usanmadan erken saatte gelir dükkanını açar, yemeklerini yapar." dedi.

Annesinin yaptığı ev yemeklerinin çok özel olduğunu dile getiren Tansever, "Müşterilerimiz arasında asker ve öğrenci çok. Annelerinin yemeklerine benzettikleri için mutlu ayrılıyorlar." şeklinde konuştu.

Müşterilerden Mehmet Uğur ise özel bir eğitim kurumunda öğretmen olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla sık sık buraya gelip yemeklerinden yiyoruz. Teyzemizin yaptığı etli ekmek, banduma başta olmak üzere yöresel ürünleri severek tüketiyoruz. Misafirlerimizi de buraya getiriyoruz. Onların da bu lezzeti tatmasını istiyoruz. Yeri geliyor annemizin yemeklerinden bile daha güzel oluyor. Belli bir yaştan sonra cesaret edip böyle bir girişimde bulunması gerçekten çok anlamlı, kutluyorum kendisini."

Mehmet Emin Kıral da yemekleri çok beğendiğini ifade ederek, Tansever'i kutladı.

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