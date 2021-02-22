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Restoran görünümlü bilardo salonunda 20 kişi yakalandı

22.02.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Adana’da restoran görünümlü bilardo salonunda, bilardo oynarken yakalanan 2’si çocuk 20 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da restoran görünümlü bilardo salonunda, bilardo oynarken yakalanan 2’si çocuk 20 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis pandemi nedeniyle sadece paket servisi yapan restoranın arka kısmına çok sayıda kişinin girip çıktığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine restorana yaptığı baskında ön tarafı restoran olan işletmenin arka tarafına merdivenle çıkılan yere bilardo salonu ve internet kafe açıldığını belirledi. Polis ayrıca yaptığı baskında pandemi nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinin açık olduğunu ve içeresinde 2’si 12 yaşında 20 kişinin bilardo ve internette oyun oynadığını tespit etti. Polis 20 kişiyi duvara yaslayıp kimlik kontrolü yaptıktan sonra pandemi nedeniyle 3 bin 180’er lira para cezası uyguladı. Polis işletmeyi de zabıtayı çağırarak kapattırdı.
Kafede bulunan iki yaşı küçük çocuğun ise ağabeylerini aramaya geldiklerini söyledi.

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