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Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: Restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu, ne zaman açılacak?

18.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Restoran, kafe ve kıraathaneler son durum: Restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu, ne zaman açılacak?

Koronavirüsten en çok etkilenen esnaflar pandemiden dolayı yaşadıkları olumsuz durumun değişmesi için dört gözle "restoran ve kafeler ne zaman açılacak" sorusuna cevap arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama kademeli normalleşme takvimi olarak mart ayını göstermesinin ardından, "restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu" sorusuna cevap arıyor. Peki restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılacak mı, son durum nedir?

Restoran, kafe ve kıraathaneler martta açılıyor mu, son durum nedir?.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat 2021 tarihli Kabine toplantısının hemen sonrasında yaptığı açıklamayla kademeli normalleşme duyurusu yapıldı. Çin'den getirilen koronavirüs aşısının hızla yapılmasının ardından yasaklar kalkıyor mu, ne zaman kalkacak soruları vatandaşların gündemine oturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında mart ayı itibari ile yasakların kaldırılabileceğini müjdeleyen konuşmasında kademeli normalleşme hakkında açıklama yaptı. Koronavirüs gündemi olan Kabine toplantısında sağlıktan güvenliğe ve eğitime kadar birçok konu ele alındı. Koronavirüsün etkileri ve Türkiye'nin gündemindeki birçok konuyu enine boyuna değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın hayatını etkileyen ve gündem olan sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunu cevaplar nitelikte açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar, kademeli normalleşme nedir detaylarını inceliyor. Peki yasaklar martta kalkıyor mu? Okullar martta yüz yüze eğitime açılacak mi?

KADEMELİ NORMALLEŞME NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat süren Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada kademeli normalleşme müjdesi verdi. Kademeli normalleşme ile iller 4 farklı gruba ayrılacak ve koronavirüs vaka sayıları gibi birçok etken incelenerek kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını belirterek kritik takvimin başlangıcı olarak mart ayına dikkat çekti.

RESTORANLAR NE ZAMAN, MARTTA AÇILACAK MI?

Koronavirüsten ekonomik olarak en çok etkilenenlerin başında olan; restoran, kıraathane ve benzeri esnafları rahatlatmak amacıyla bir yol haritası daha hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında esnaflar için alınacak kararın iki hafta içinde başlamış olacağı belirtildi.

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NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kademli normalleşme kararlarına göre; 81 il Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kriterlere göre incelenrek 4 farklı gruba bölünecek. Normalleşmenin başlayacağı süreç için bu illerdeki vaka durumları ve diğer etkenler incelenecek ve buna göre kademeli normalleşme süreci başlatılacak. Normalleşme incelemesi için mart ayında işlemler başlayacak.

OKULLAR MARTTA AÇILIYOR MU?

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime açılacak araştıran öğrencileri de 4 farklı gruba ayrılan şehirlerin durumu etkileyecek. Sağlık Bakanlığı'nın incelediği ve onay verdiği şehirlerde okulların yüz yüze eğitime başlaması öngörülüyor. Vaka sayısına göre okulların açılmasına dair açıklamalar mart ayı itibari ile paylaşılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MART'TA KALKIYOR MU?

Hafta içi saat 21:00'a kadar hafta sonu ise tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ise illerdeki aşılama ve vaka durumuna göre kademeli olarak şekillendirilecek. Bu süreçte mart ayından itibaren vaka sayısı azalan illerde sokağa çıkma kısıtlama saatlerinin esnetilmesi öngörülüyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE YASAKLAR KALKIYOR?

Yukarıda belirttiğimiz gibi 4 farklı gruba ayrılan illerin aşı olma oranı, vaka sayısı gibi bazı kriterlere göre incelemesi yapılarak bu iller; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırılacak. Sağlık Bakanlığı kontrolünde gerçekleştirilecek normalleşme takvimi de bu etkenlere göre belirlenecek.


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