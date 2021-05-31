Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafe ve restoranların akıbetine ilişkin alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Bunun üzerine işletme sahipleri ve vatandaşlar restoran, lokanta, kafeterya, pastane çalışma saatleri hafta sonu açık mı? Müşteri kabul edecek mi? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte detaylar...

RESTORAN, LOKANTA, KAFETERYA, PASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ HAFTA SONU AÇIK MI? MÜŞTERİ KABUL EDECEK Mİ?

Kademeli Normalleşme dönemi 1 Haziran itibarıyla sona erdi. Bu süreç içerisinde alınan sıkı tedbirler nedeniyle vaka sayılarında ve ölüm sayılarında azalış görüldü. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Haziran ayına ilişkin uygulanacak yeni kararlar alındı. Söz konusu kararlarda vaka sayılarındaki düşüş etkili oldu.

Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafe ve restoran işletmelerinin akıbetine ilişkin bilgi verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ve kafe, restoran çalışma saatlerinin esnetildiği belirtilen açıklamada restoran, kafeterya ve lokanta gibi yeme içme yerlerinin hafta içi sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabileceği aktarıldı. Pazar günleri ise tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve söz konusu işletmelerin pazar günleri yalnızca paket servis yapacağı belirtildi.