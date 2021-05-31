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Restoran, lokanta, kafeterya, pastane çalışma saatleri hafta sonu açık mı? Müşteri kabul edecek mi?

31.05.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Peki restoran, lokanta, kafeterya, pastane çalışma saatleri hafta sonu açık mı? Müşteri kabul edecek mi? İşte detaylar...

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane çalışma saatleri hafta sonu açık mı? Müşteri kabul edecek mi?

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafe ve restoranların akıbetine ilişkin alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Bunun üzerine işletme sahipleri ve vatandaşlar restoran, lokanta, kafeterya, pastane çalışma saatleri hafta sonu açık mı? Müşteri kabul edecek mi? sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte detaylar...

RESTORAN, LOKANTA, KAFETERYA, PASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ HAFTA SONU AÇIK MI? MÜŞTERİ KABUL EDECEK Mİ?

Kademeli Normalleşme dönemi 1 Haziran itibarıyla sona erdi. Bu süreç içerisinde alınan sıkı tedbirler nedeniyle vaka sayılarında ve ölüm sayılarında azalış görüldü. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Haziran ayına ilişkin uygulanacak yeni kararlar alındı. Söz konusu kararlarda vaka sayılarındaki düşüş etkili oldu.

Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafe ve restoran işletmelerinin akıbetine ilişkin bilgi verdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ve kafe, restoran çalışma saatlerinin esnetildiği belirtilen açıklamada restoran, kafeterya ve lokanta gibi yeme içme yerlerinin hafta içi sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabileceği aktarıldı. Pazar günleri ise tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve söz konusu işletmelerin pazar günleri yalnızca paket servis yapacağı belirtildi.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane çalışma saatleri hafta sonu açık mı? Müşteri kabul edecek mi?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin değiştiğini bildirdi. Alınan yeni kararlara göre Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında olacak. Hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Hafta sonu pazar tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.


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