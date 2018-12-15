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Restoran müdürü Nazan, kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 15:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir AVM'deki restoranda vardiya müdürü olarak çalışan Nazan Bakırcı (27), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Restoran müdürü Nazan, kalp krizinden öldü

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da bir AVM'deki restoranda vardiya müdürü olarak çalışan Nazan Bakırcı (27), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, geçen Perşembe günü Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan fast food restoranda vardiya müdürü olarak çalışan Nazan Bakırcı, aniden fenalaştı. Revirde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, bir süre sonra kendisine geldi. Hava almak için dışarıya çıkan Bakırcı, yeniden fenalaşınca çağrılan ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen Bakırcı, yaklaşık 4 saat süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan ve Bakırcı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Restoran müdürü Nazan, kalp krizinden öldü

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