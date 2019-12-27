HABER
  4. Restoran önündeki cinayet yargı önünde

Restoran önündeki cinayet yargı önünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna’nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Restoran önündeki cinayet yargı önünde

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna’nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 5 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için ertelendi.
Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna, restoran önünde bazı kişilerle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmeye başladı. Silahı gören Suna kaçmaya çalışırken, arkasından vücuduna isabet eden 2 kurşun yarasıyla yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suna’nın öldüğünü belirledi.
Beytullah Suna’yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1’i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tutuksuz yargılanan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek şahsa ateş etmediklerini ifade etti. Duruşma, savcı mütalaasını vermesi için Mart 2020 tarihine ertelendi.

Restoran önündeki cinayet yargı önünde

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı!Mahir Ünal’ın makam şoförü kaza yaptı!
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak sigaraya: 6 tutuklamaŞanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak sigaraya: 6 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı

Rus paralı askerler en son Libya'da ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Komşusu bu hale getirdi! İsmini sedyede verdi

Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Şanlıurfa’da ‘ucuz dolar’ dolandırıcılığı

Şanlıurfa’da ‘ucuz dolar’ dolandırıcılığı

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama: 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Günün en acı haberi... Doğumda ikizleri ile birlikte öldü

Günün en acı haberi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.