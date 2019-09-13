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Restoran önündeki cinayetin davası devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna’nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 4 sanık hakim karşısına çıktı.15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna’yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1’i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna’nın vurularak öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan 4 sanık hakim karşısına çıktı.
15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna’yı öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 1’i tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Tutuklu sanık Murat K. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanıkların avukatlarınca yapılan itirazlar üzerine mahkeme heyeti cinayet için keşif kararı almıştı. 15 Şubat 2019 tarihinde cinayetin işlendiği yerde keşif yapıldı. Keşfin ardından yapılan duruşmada eksik evrakların gelmesi için dava 24 Aralık 2019 tarihine ertelendi.
Olay, Alanyurt yolunda meydana geldi. Beytullah Suna, restoran önünde kimliği henüz belirlenmeyen kişilerle tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmeye başladı. Silahı gören Suna kaçmaya çalışırken, arkasından vücuduna isabet eden 2 kurşun yarasıyla yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suna’nın öldüğünü belirledi.

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