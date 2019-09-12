Restoran sahibi cinayeti sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, restoran sahibi Zeynel Karakurt'un (47) öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan'a verilen 40'ar yıl hapis cezası, yapılan itiraz üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanıklara ağırlaştırılmış ömür boyu ve 16'şar yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık G.A. ise beraat etti.

Burdur Gölü kenarındaki restoranın sahibi Zeynel Karakurt, 25 Şubat 2017'de, iş yeri önünde otomobildeki kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt'un üzerine ateş açıldı. Karakurt, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Zeynel Karakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Arif Şahin, Mustafa Yarlığan ve G.A., aynı gece, kent merkezinde saklandıkları yerde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, G.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

40'AR YIL HAPİS VERİLMİŞTİ

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde mart ayında görülen karar duruşmasında, sanıklardan Arif Şahin ve Mustafa Yarlığan'a 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların iyi halini göz önüne alarak, cezalarını 25'er yıla indirdi. Şahin ve Yarlığan'a 'yağma' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından ise 15'er yıl olmak üzere toplam 40'ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Arif Şahin'e 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 1660 liralık adli para cezası verdi. Tutuksuz sanık G.A.'nın ise beraatine hükmedildi.

AİLEDEN KARARA İTİRAZ

Karara Zeynel Karakurt ailesinin avukatları tarafından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Arif Şahin Denizli T Tipi Cezaevi'nden, sanık Mustafa Yarlığan ise Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık G.A. ise duruşmada hazır bulundu.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Son sözü sorulan tutuklu sanık Arif Şahin, "Ne öldürme ne de gasbetme amacıyla kimsenin mekanına gitmedim. Kendime yönelik saldırı üzerine silah kullandım. Öldürme kastım olsaydı doğrudan üzerine ateş ederdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

'AİLEM MAĞDUR DURUMDA'

Tutuklu sanık Mustafa Yarlığan da "Kimseyi öldürmedim. Ne Zeynel'den ne de İsmail'den bedava bir şey istemedim. Bıçağı kendimi savunmak için çıkardım. 32 aydır cezaevinde yatıyorum. Ben kimseyi yaralamadım, öldürmedim. Ailem mağdur durumda. Ben olayda Arif'i engellemeye çalıştım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuksuz sanık G.A. ise beraatini talep etti.

CEZALAR ARTTI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Arif Şahin'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan 16 yıl ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırırken, Mustafa Yarlığan'ı ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'yağma' suçundan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim yapmadı. Tutuksuz sanık G.A. ise beraat etti.

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