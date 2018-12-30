'Restoran sahibi, kediyi tuğlayla telef etti' iddiasına soruşturma

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, restoran sahibi B.B. adlı kadının, eline aldığı tuğlayla başına vurduğu kediyi telef ettiği öne sürüldü. Restoranın mutfağında aşçı olarak çalışan Huriye Gündoğdu'nun bu iddiası, B.B.'nin oğlu tarafından yalanlandı. Polis, B.B. hakkında soruşturma başlattı.

Huriye Gündoğdu, dün öğle saatlerinde, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'taki hesaplarından, mutfağında aşçı olarak çalıştığı Hisar Mahallesi'ndeki restoranda telef edilmiş kedi fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede yayılan fotoğraf, tepkilere neden oldu. Gündoğdu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün öğle saatlerinde iş yerine gelmiştim. Ortalığı toparlarken işletme sahibi B.B., elindeki tuğlayı iş yerinde bulunan ve daha önce çalışan bir aşçının beslediği kediye fırlattı. Kedi tezgahın altına kaçtı sonra kameranın görmediği yerde kediye vuruyordu. Ardından yanıma gelip, 'Kediyi dövdüm' dedi. Kediyi kanlar içerisinde gördüm. Bu durum sessiz kalınacak bir şey değildi. Gerekli yerlere şikayetlerde bulunduk. Benimki de can onunki de can. Ben de evimde hayvan besliyorum. O anda zaten dondum kaldım. Kedinin sesi halen kulaklarımdan çıkmıyor" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kedinin telef edilmesi, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvanseverler, yapılanın vahşet olduğunu belirtip, kediyi telef eden kişinin cezalandırılmasını istedi. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine polis, işletme sahibi B.B. hakkında soruşturma başlattı.

OĞLUNDAN YALANLAMA

İşletmeden yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Kediyi telef ettiği ileri sürülen işletme sahibinin isminin açıklanmasını istemeyen oğlu tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Annem tarafından başı tuğlayla ezilerek öldürüldüğü iddiasıyla paylaşılan kedi fotoğrafları ve sonrasında yapılan asılsız paylaşımlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İddialar üzerine polis ekipleri iş yerimize gelerek kamera kayıtlarını incelemiştir. Ancak iddiaları kanıtlayacak hiçbir görüntü kaydı veya kanıt bulunamamıştır. İddia edildiği gibi tuğla ile başı ezilerek öldürülen kediye ilişkin ne bir kan izi ne tuğla ne görüntü kaydı ne de en küçük şüpheli bir bulguya rastlanılmamıştır. Annem çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşan, yeni doğan kuzuları elleriyle besleyen, bir karıncayı dahi incitmeyecek vicdana sahip gerçek bir insan ve gerçek bir annedir. Bu konuda sosyal medyada haberin gerçekliğini sorgulamaksızın hakaret içerikli tüm yorum ve paylaşımlara, ailemize ve kişilik haklarımıza karşı yapılan tüm saldırılara yönelik olarak gerekli tüm şikayetler yapılacaktır. Gerçek olmayan ve kötü niyetli bu paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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