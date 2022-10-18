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  4. Restoran savaş alanına döndü! İstek şarkı yapan müşteriyi dövüp kafasında sandalye kırdılar

Restoran savaş alanına döndü! İstek şarkı yapan müşteriyi dövüp kafasında sandalye kırdılar

18.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde canlı müzik yapan bir restorana giden müşteri, şarkı isteğinde bulundu. Müzisyen ise söylemeyeceğini belirtti. Daha sonra ikili arasındaki tartışma büyüyünce çalışanlar da katıldı. İstek şarkı yapan müşteriyi feci şekilde döven grup, kafasında sandalye de kırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre, restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı isteğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı.

MÜŞTERİNİN KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Müşteri ve müzisyen arasında başlayan tartışma, küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.

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YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Yaklaşık 5-6 kişi müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

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Mersin restoran
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