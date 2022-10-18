Restoran savaş alanına döndü! İstek şarkı yapan müşteriyi dövüp kafasında sandalye kırdılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana gelen olayda iddiaya göre, restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı isteğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı.

MÜŞTERİNİN KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Müşteri ve müzisyen arasında başlayan tartışma, küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.

YERE YATIRIP DÖVDÜLER

Yaklaşık 5-6 kişi müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

