HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

14.01.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiasına yanıt verdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından ilk aşı dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bu sabah itibariyle de 81 ilde sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Aşılama sürecine geçilmesiyle birlikte kasım ayında getirilen Kovid-19 tedbirlerinin de ne zaman esnetileceği merak konusu oldu.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiası ile ilgili konuştu.

Kara, "Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor.

Koronavirüsle mücadelede tarihi gün! Türkiye'de kitlesel aşılama bugün başladıKoronavirüsle mücadelede tarihi gün! Türkiye'de kitlesel aşılama bugün başladı

Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
14 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!14 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?

En Çok Okunan Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 14 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

14 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama

29 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 13 Ocak 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! 97 milyon TL'yi aşan ikramiye

Karadeniz'de 'deli bal' tehlikesi! Fazla tüketen hastanelik oluyor

Bunu fazla tüketen hastanelik oluyor! Uzman isimler uyardı

Ankara'da pavyona dönüştürülen eve baskın: 3'ü kadın 8 kişiye ceza

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Çok sayıda suç kaydı var! Tutuklanmak için bakın ne yaptı

Çok sayıda suç kaydı var! Tutuklanmak için bakın ne yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.