Restoran ve kafeler 15 Şubat'ta açılacak mı? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun analizleri tamamlanan Çin'in CoronaVac aşısına "Acil Kullanım Onayı" vermesinin ardından ilk aşı dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bu sabah itibariyle de 81 ilde sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Aşılama sürecine geçilmesiyle birlikte kasım ayında getirilen Kovid-19 tedbirlerinin de ne zaman esnetileceği merak konusu oldu.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiası ile ilgili konuştu.

Kara, "Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor.

Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" ifadelerini kullandı.



