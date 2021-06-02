Restoran ve Kafeler Kademeli Normalleşmeden Memnun

Diğer sektörlerin kafe ve restoran sektörü kadar pandemi döneminden etkilenmediğini kaydeden Kavak “Şu anda açıldık, inşallah bir daha kapanmasını istemiyoruz. Geç gelen bir mutluluk diyelim. Aşılama devam ettiği sürece ve vakalar yükselmezse, inşallah güzel ve mutlu günlere kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.

Beşiktaş’ta 5 yıldır kafe işletmeciliği yapan Selami Kavak “Bence kafe ve restoranlar insanlara psikolojik destek konusunda yardımcı olur. İnsanlar evlere kapanıp çalışıyor. Yorucu çalışma stresini arkadaşlarıyla beraber oturup sohbet ederek atıyor” diye konuştu.

Türkiye’de kademeli normalleşme kapsamında, restoran ve kafeler dünden itibaren 07.00-21.00 saatlerinde, belirlenen kurallara göre müşteri kabul etmeye ve masalara servis yapmaya başladı.

Restoranların ve kafelerin pandemi dönemindeki kurallara uymasının çok önemli olduğunu ifade eden Kavak “Sektör günah keçisi ilan edildi. Bulaşın olduğu yerlerin başında insanların aklına restoran ve kafeler geliyor. Sektör olarak kurallara uyulursa bu algıyı değiştiririz” değerlendirmesini yaptı.

Özel bir şirkette çalışan Fatih Yüksel de “Pandemi sürecindeki yasakların gevşetilmesinden sonra psikolojik olarak bir rahatlığa kavuştuk ama bu rahatlamanın pandemi açısından zararlı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu duruma nasıl bakmam konusunda biraz kararsızım” dedi.

“İnsanlar pandemi döneminde ayakta yemek yemeğe alıştı”

Restoran çalışanı Bülent Çolak “Bir kültürümüz var, bu kültür içerisinde yemek yemenin ayrı bir yeri var. Bizler beraberce, oturarak yemek yemeğe alışmış bir toplumuz. Pandemi döneminde, Corona virüsüyle mücadele ettiğimiz için insanlar ayakta yemek yeme kültürüne alıştı. Bu kötü bir alışkanlık” dedi.

“Ne kadar faydalı olacak bilemiyoruz”

3 yıldır kafe işletmeciliği yapan Veysel Ok, normalleşme kararlarının kendilerini çok rahatlatmayacağını “Bu normalleşme bizi çok rahatlatan bir şey değil. İnsanlar saat 20.00’de işten çıkıyor. Semtine gelene kadar saat 20:30 oluyor. Zaten yarım saat oturduktan sonra iş yeri kapanıyor. Kaç aydan beri iş yerlerimiz kapalı, kiralar ödenmedi, personellerin çoğu mağdur oldu. Birçoğu kısa çalışma ödeneğinden bile faydalanamadı. Bunları da düşünmek lazım. Ne kadar genişletildi, ne kadar faydalı olacak, şu anda bilemiyoruz. Kapanma saati biraz daha geç saatte olsaydı bir nebze rahatlatırdı. Oturma alanlarına müşterileri yüzde 50 kapasiteyle alıyoruz. Bu işimizi daha düşürüyor” sözleriyle ifade etti.