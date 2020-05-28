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Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Eğlence mekanları açılacak mı? Nargile kafeler açılacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 23:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı normalleşme planının ardından "Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor?, Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu mu?, Eğlence mekanları açılacak mı?, Nargile kafeler açılacak mı?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Eğlence mekanları açılacak mı? Nargile kafeler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Erdoğan, "Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak" dedi.

EĞLENCE MEKANLARI VE NARGİLE KAFELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır" ifadesini kullandı.

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