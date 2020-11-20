Restoran ve Kıraathane İşletmecileri Sıkıntılı

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeyle, Corona virüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler kapsamında ek önlemler alındı. Bu önlemlerden bazıları restoranların oturma alanlarını kapatarak sadece gel al-paket servis hizmetine geçmesi olurken, kıraathane ve meyhane tarzı işletmelerinse 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapatılması şeklinde oldu. 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak uygulama hakkında konunun muhatapları ne dedi? VOA Türkçe, İstanbul’daki restoran ve kıraathane işletmecilerinin konu hakkındaki görüşlerini aldı. “7 aydır dükkanın kirasını ödeyemiyorum” 30 yıldır aynı yerde kıraathane işleten Rafet Koygun, çalışma hayatı boyunca en zor döneminin son bir yıl olduğunu söylüyor. Salgın sürecindeki kısıtlamalardan dolayı kıraathanelerde oyun yasağının işlerini zaten bitirdiğini, getirilen yeni kapatma kararıyla birlikte dükkanını tamamen kaybedebileceğini ifade eden Koygun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elemanımı işlerim olmadığı için çıkarmak zorunda kaldım. Sabahın 5’inde gelip, geceye kadar kendim çalışıyorum. Günde 50-60 tane çay satarak dükkanı döndürmeye çalışıyorum. Dükkanın kirası, stopajı, elektriği, suyu ve vergisi 1500-2000 TL tutuyor. Bu masrafları zaten zor bela ödeyebiliyordum. Kiramı ise hiç ödeyemiyorum, 7 aylık kiram birikmiş durumda. Bunların üstüne de şimdi kapanıyoruz. Bu kapanış bizi daha da kötü etkileyecek. Ne yapacağımı bilemiyorum. Şu anda çok muzdarip durumdayız.”

Mart ayında uygulanan kapatma kararından dolayı dükkanının 81 gün kapalı kalmasının ekonomik sancılarını hala çektiğini ifade eden Koygun “Bir de şimdi böyle kapanınca belimizi kolay kolay doğrultamayacağız. Tahmin ediyorum mal sahibi de bizi buradan atar” diye konuştu. “Dayanma gücümüz kalmadı” 32 yıldır restoran işletmeciliği yapan Mustafa Gürsoy, kapatılma kararının kendilerini çok olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ne zaman açılacaklarının da bir soru işareti olduğunu kaydeden Gürsoy “Bu durumu daha ne kadar kaldırabiliriz bilemiyorum. Belki de yılbaşından sonra tamamen kapatacağız. Daha fazla dayanmaya gücümüz yok” dedi. Daha önce de salgın nedeniyle 75 gün kapatıldıklarını hatırlatan işletmeci, o zamandan bu yana maddi olarak çok zor durumda olduklarının altını çizdi. Gürsoy “Bir kazancın olmadan ne yapabilirsin ki? Burası bizim ekmek teknemiz. Biz, her şeyimizi buradan evimize götürüyoruz. Kiralarımız devam ediyor. Mal sahibimiz ‘Kiranız tamam o halde vermeyin’ demiyor ki, günü geldiği zaman istiyor. Bu dükkanın dönmesi lazım, insanlar evlerine ekmek götürmesi lazım. Şimdi kapanınca nasıl olacak? Para nereden gelecek, biz nasıl onların maaşlarını vereceğiz? Yanımızda çalışan elemanlarımız 1500 TL maaşla nasıl geçinecek. Hepsinin 2-3 tane çocuğu var” ifadelerini kullandı.