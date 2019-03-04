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Restoran ve market işletmecilerini dolandıran tırnakçılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin dört ilçesinde restoran ve marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin dört ilçesinde restoran ve marketlerde 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı. İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde 2 Şubat ile 25 Şubat arasında beş restoran ve market işletmecisinden gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, zanlıların K.Y. (25) ve E.Ö. (57) olduğu bilgisine ulaştı. Dört ilçede 'tırnakçılık' yöntemiyle toplam 1200 TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından dün öğleden sonra İzmit Yahya Kaptan'da yapılan operasyon ile gözaltına alındı. K.Y.'nin benzer suçlardan 43, E.Ö.'nün ise 20 kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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