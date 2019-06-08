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Restoran yanarken restoranın sahibi ile kardeşi kavgaya tutuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Beykoz Alibahadır köyünde iki katlı ahşap restoranda yangın çıktı.

Beykoz Alibahadır köyünde iki katlı ahşap restoranda yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi esnasında restoran sahibi ile husumetli olduğu kardeşi arasında kavga çıktı. Diğer akrabaların da olaya karışması ile ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya karışan şahıslar silah ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Taraflar güçlükle ayırılırken, yangın kontrol altına alındı.
Olay, Beykoz Alibahadır köyü Riva Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İki katlı ahşap restorandın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında restoran sahibi ile husumetli olduğu kardeşi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Diğer akrabaların da kavgaya dahil olması ile ortalık adeta savaş alanına döndü. Silahların bıçakların ve sopaların çekildiği kavgada taraflar birbirlerine saldırırken küfürler ve hakaretler de havada uçuştu. Polis ekipleri kavga eden şahısları güçlükle ayırabildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birbirinden şikayetçi olan taraflar polis merkezine götürüldü.

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