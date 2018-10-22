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Restoran yangında kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve sözleşmesi bittiği için kiracısı çıkartılmak istenen restoranda yangın çıktı.

Restoran yangında kullanılamaz hale geldi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve sözleşmesi bittiği için kiracısı çıkartılmak istenen restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayda, restoranın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Çamlık Mahallesi Altınkum Yalı Caddesi'nde faaliyet gösteren, mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait restoranın kiracısı, sözleşmesi bittiği için bugün çıkartılmak istendi. İddiaya göre, restoranın işletmecisi ve çalışanları, iş yerlerini terk etmeyeceklerini söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi avukat ve yetkililerine tepki gösterdi. Gerginlik yaşanınca olay yerine, takviye polis ekipleri sevk edildi. Saat 16.00 sıralarında, iş yerinin mutfağında yangın başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında, restoranın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Restoran yangında kullanılamaz hale geldiRestoran yangında kullanılamaz hale geldiRestoran yangında kullanılamaz hale geldiRestoran yangında kullanılamaz hale geldi

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