HABER

Restoran yangında kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 21:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve sözleşmesi bittiği için kiracısı çıkartılmak istenen restoranda yangın çıktı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve sözleşmesi bittiği için kiracısı çıkartılmak istenen restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayda, restoranın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Çamlık Mahallesi Altınkum Yalı Caddesi'nde faaliyet gösteren, mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait restoranın kiracısı, sözleşmesi bittiği için bugün çıkartılmak istendi. İddiaya göre, restoranın işletmecisi ve çalışanları, iş yerlerini terk etmeyeceklerini söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi avukat ve yetkililerine tepki gösterdi. Gerginlik yaşanınca olay yerine, takviye polis ekipleri sevk edildi. Saat 16.00 sıralarında, iş yerinin mutfağında yangın başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında, restoranın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERBöyle av yöntemi görülmedi!Böyle av yöntemi görülmedi!
Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu (2)Balık avına giden 3 arkadaş kayboldu (2)
Bir ay önce boşandı, balkondan düşüp öldüBir ay önce boşandı, balkondan düşüp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.