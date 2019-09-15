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Restorana dadanan hırsızlık şüphelisi keşif yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 18:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki restorandan peş peşe 4 gün hırsızlık yapan Mevlüt Koyuncu (24), son girişimi öncesinde keşif yaparken kendisini fark eden iş yeri çalışanları tarafından darbedildi.

Restorana dadanan hırsızlık şüphelisi keşif yaparken yakalandı

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki restorandan peş peşe 4 gün hırsızlık yapan Mevlüt Koyuncu (24), son girişimi öncesinde keşif yaparken kendisini fark eden iş yeri çalışanları tarafından darbedildi. Kaçıp, sokağın karşısındaki otele sığınan Koyuncu, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Koyuncu, otelden çıkartılırken de restoranın çalışanları tarafından linç edilmek istendi.
Türkmen Mahallesi, Gazibeğendi Caddesi'ndeki restorana 9- 14 Eylül tarihlerinde arasında kapısını zorlayarak 5 kez giren Mevlüt Koyuncu, bahşiş kutusundaki paranın bir bölümü, alkollü içki ve kasadaki parayı çaldı. Bunun üzerine iş yeri sahibi polise şikayetçi oldu, güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, iş yeri sahibi ve çalışanları da tekrar hırsızlık yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. İş yeri çalışanları bir gün aranın ardından şüphelinin saat 02.00 sıralarında, tekrar restoranın önüne gelip, içeri bakarak keşif yaptığını belirledi. Restoran çalışanları, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheli Koyuncu'yu yakalamak için ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıktı. Fark edildiğini anlayan Koyuncu, kaçmaya başladı. Restoran çalışanlarının yakalayıp dövdüğü Koyuncu, sokağın karşısındaki bir otele sığındı. Bu sırada çevredekilerin kavga ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, otele kaçıp, saklanmaya çalışan Koyuncu'yu yakaladı. Restorandan 4 günde toplam 5 bin lira para ve toplam 10 bin lira değerinde de alkollü içki çaldığı belirlenen Koyuncu, polis merkezine götürülmek üzere otelden çıkartılırken, restoran çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Polis, Koyuncu'yu öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kaçırıp, uzaklaştırdı. Polisin ifadesini aldığı Koyuncu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Koyuncu, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

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Restorana dadanan hırsızlık şüphelisi keşif yaparken yakalandı

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