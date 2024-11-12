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Restorana girdi, kardeşinin kiracısına palayla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 13:43
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Bir restoran işletmecisi İranlı kadına ve çalışanına palalı saldırı! Kiracısına tahliye davası açan mülk sahiplerinin kardeşi dükkana girdi, işletmeci kadın ve çalışanına saldırdı. Beline sakladığı palayı çıkartıp üstlerine koştu... Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yaralananın olmadığı olayla ilgili saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Restorana girdi, kardeşinin kiracısına palayla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu'nda dün Tomtom Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda 27 yaşındaki İran uyruklu Soohasadat Mojsenalhosseini, oturma ve iş yeri işletme izni olması sebebiyle semtteki bir restoranı, yaklaşık 1 ay önce 6 aylık ödemesini yaparak kiraladı. Kadın, restoranı işletmeyi sürdürürken bir süre sonra kira sözleşmesi yaptığı mülk sahipleri, kadın hakkında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

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İRANLI KİRACIDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Emniyette ifadesi alınan kadın, sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı ancak Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Burada kaldığı süre içerisinde kadının akrabaları, restoranı işletmeye devam etti. Bunun üzerine mülk sahipleri kiracının durumundan dolayı tahliye davası açtı. Dava sürerken Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan kadın da yaklaşık 1 ay sonra hakkında açılan soruşturma sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadın ardından restoranına geri dönerek tekrardan işletmeye başladı.

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ÇEKPASLA KOVALADI

Bu durumu haber alan mülk sahiplerinin kardeşi olan Erkan E. (50), akşam saatlerinde restoranı bastı. Kadına ve çalışanlara tehditler savuran Erkan E., belinden çıkarttığı palayla saldırmaya başladı. Kadının ve çalışanları dehşeti yaşadığı olayda yaralanan olmazken, saldırgan palayla iş yerine zarar verdi. İş yerindeki çalışanın önce çekpasla kovaladığı ardından da eliyle müdahale ettiği saldırgan dışarıya çıkartıldı. Panik yaşayan müşterilerin koşarak çıktığı restoranda yaşanan o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda ise yaralanan olmadı.

PALALI SALDIRGAN KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, palalı saldırganı gözaltına aldı. Emniyete götürülen saldırgan Erkan E.’ye ifadesi alınarak “kasten yaralamaya teşebbüs” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan Erkan E.’nin “hakaret” suçundan şikayetçi olduğu kadın da işlemlerinin yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı ancak Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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“MÜŞTERİLERE VE İŞLETMECİYE SALDIRDI”

Olayla ilgili konuşan kadının avukatı Hakan Akkaya, “Bugün akşam saatlerinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. Bu saldırı mülk sahibi ve kiracısı arasındaki meseleden kaynaklanıyor. Mülk sahibi işletmeye gelerek belinde sakladığı satırı çıkartıp müşterilere ve işletmeciye saldırmasıyla olay sonuçlandı. Olayda kimse yaralanmadı ancak mülkte maddi zarar meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle müşterileri işletmeyi terketti. Olay yerinde bulunan bir kişi tarafından saldırgan etkisiz hale getirildi. Daha sonra olay yerine gelen polis şahsı gözaltına aldı. Biz davacı ve şikayetçi olduğumuzu belirttik” dedi.

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'BURADAKİLERİ ÖLDÜRMEYE GELDİ'

Saldırgana müdahale eden Veysel Üçgül "Bu adam beni ve buradakileri öldürmeye gelmişti. Müşteriler vardı. Hepsi kaçtı. Satırla vuruyor, herkes dışarıya kaçıyor. Sonra yine beni hedef aldı. Bende arkasından koştum, elindeki satırı aldım.Onu yere attım ve polisleri aradım. O sırada beni ölümle tehdit etti" dedi.

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(DHA)

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Beyoğlu pala saldırı
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