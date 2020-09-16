Restoranda 3 yaşındaki yeğenini asitle yakmıştı! 5 milyon 330 bin lira tazminat ödeyecek

İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı. Davacı Işıl Güven'in avukatı "Dilekçeleri ve beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi. Davalı Cihan Araçman'ın avukatı ise "Tazminat hesapları faişdir. Sigortanın yaptığı ödemelerin mahsup edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

DAVALININ GAYRİMENKULLERİNDEKİ TEDBİR KARARI DEVAM ETTİ

Mahkeme davacının bedel artırım dilekçesini kabul ederek kararını açıkladı. Mahkeme 4 milyon 770 bin 379 lira maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Cihan Araçman'dan tahsili ile Y.K.'ye vekaleten anne Işıl Güven'e verilmesine karar verdi. Mahkeme Y.K.'nin manevi tazminatın kabulü ile davacı tarafa 500 bin lira ödemesine karar verirken, anne Işıl Güven'e 60 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ayrıca kararda Cihan Araçman'ın emlak konut yatırım ortaklığı ve şirketlerine müzekkere yazılarak adına kayıtlı gayrimenkullerinde tedbirinin devam edeceğine, bu konuda yazı yazılmasına karar verdi.