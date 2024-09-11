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  4. Restoranda akrabalar birbirine girdi! Silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Restoranda akrabalar birbirine girdi! Silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

11.09.2024 01:13
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir restoranda akrabalar arasında kavga çıktı. Çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Restoranda akrabalar birbirine girdi! Silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar E.B., A.B. ve Ö.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise tabanca ile vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara restoran
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