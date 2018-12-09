Restoranda çıkan kavgada Denizlispor amigosu öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence mekanında müşteri ile müzisyen arasında çıkan kavgada, işyerinde çalışan, aynı zamanda Denizlispor amigosu olan Haydar Varan, tabancayla vurularak öldü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda meydana geldi. Restorana müşteri olarak gelen Mustafa D. ile müzisyen Seyhan D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyhan D., restoranın mutfağına gitti, Mustafa D. de kendisini takip etti. Seyhan D. mutfaktan aldığı bıçakla Mustafa D.'nin üzerine yürüdü. Mustafa D. de tabancasını çekip, Seyhan D.'ye doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, Seyhan D.'nin bacağına, mutfakta çalışan Haydar Varan'ın ise göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine restoranda büyük panik yaşandı, müşteriler üst katlara koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, aynı zamanda Denizlispor amigosu olan Haydar Varan, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Seyhan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından kaçan polis ekipleri, Mustafa D.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.