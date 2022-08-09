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Restoranda 'hesap' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

09.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da restoran sahibi Ş.Y., kendisiyle tartışan Esat Kani'yi (30) av tüfeğiyle öldürdü, 2 arkadaşını da yaraladı. Olayın bin 450 liralık hesap nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. İşletme sahibi Ş.Y.'nin jandarmaya "Ben vurdum" dediği, ancak av tüfeği ile ateş açan kişinin Ş.Y.'nin askerden izne gelen oğlu A.İ.T.Y.'nin olduğu iddia edildi. İşte olayın detayları!

Restoranda 'hesap' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Dehşete düşüren olay, saat 00.30 sıralarında, Bucak ilçesi Kestel köyünde meydana geldi. Antalya'dan arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ile restorana gelen Esat Kani, hesabın yüksek gelmesi nedeniyle işletme sahibi Ş.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ş.Y., av tüfeği ile Kani ve arkadaşlarına ateş açtı. Esat Kani, olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı da yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Esat Kani'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Restoran sahibi Ş.Y. ise gözaltına alındı.

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1450 TL'LİK HESABA İTİRAZ EDİNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Kan donduran olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Esat Kani ve arkadaşlarının birlikte yemek yiyip, alkol aldıktan sonra hesabı ödemek için kasaya gittiği, hesabın 1450 TL olduğunu öğrenince itiraz edip, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle işletme sahibiyle tartıştığı, daha sonra olayın yaşandığı öğrenildi.

'BABA SUÇU ÜSTLENDİ' İDDİASI

Jandarma olay yerine geldiğinde işletme sahibi Ş.Y.'nin "Ben vurdum" dediği, ancak av tüfeği ile ateş açan kişinin Ş.Y.'nin askerden izne gelen oğlu A.İ.T.Y.'nin olduğu iddia edildi. Baba ile oğlunun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur hesap
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