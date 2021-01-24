HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

Restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

24.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

ABD’nin Colorado eyaletinde David adlı bir müşteri 20 dolarlık (148 TL) hesap için restoranda çalışam yedi garsona 1.400 (Yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Notchtop Bakery & Cafe'de David adlı müşteri koronavirüs nedeniyle etkilenen restoran sektörünün canlanması için başlatılan "2021 Bahşiş Kampanyası" kapsamında 7 garsona 20 dolarlık hesap için 1.400 dolar (yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı.

27d9e2ef1aa4e79840c073cfb0d8f474

Restoran sahibi, Nailya Khametvalieva , bir müşterinin çalışanlara kişi başı 200 dolar olmak üzere 1,400 dolarlık bahşiş bırakmasını hem şaşırtıcı hem de bonkör insanların hala var olmasının sevindirici bir durum olarak değerlendirdi. Khametvalieva, müşterinin adının David olduğunu ve restoranda sadece kahvaltı yaptığını belirterek, "Müşteri aynı zamanda fişin üzerine ‘Koronavirüs çok kötü’ notu bıraktığını kaydetti.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
İspanya Genelkurmay Başkanı istifa ettiİspanya Genelkurmay Başkanı istifa etti
37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısı kriz çıkardı! İspanya Genelkurmay Başkanı istifa etti

İspanya Genelkurmay Başkanı istifa etti

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Biden ile görüştü

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Başkanı Biden ile görüştü

ABD yönetimi, Rusya'daki göstericilere yönelik müdahaleyi kınadı

ABD'den Rusya'ya kınama!

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Kovid-19'dan korunmak için 'kutsal iksir' içen Sri Lankalı Sağlık Bakanı'nın testi pozitif çıktı

Koronavirüse karşı büyülü iksir içen Sağlık Bakanı pozitif çıktı

SpaceX’in uzaya tek seferde 143 uydu gönderme görevi ertelendi

Tek seferde 143 uydu taşıyacaktı! Ertelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.